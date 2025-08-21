SEC CONVOCA A MUJERES DEL SECTOR ENERGÉTICO A DEBATIR SOBRE ROL FEMENINO EN LA INDUSTRIA

​La Dirección Regional Magallanes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, con el apoyo de la Seremía de Energía de la zona, organizó y llevó a cabo el Encuentro Regional de Mujeres en Energía, instancia en la que además colaboraron fuertemente las Seremías de la Mujer y Equidad de Género y del Trabajo, y que se desarrolló durante este miércoles 20 de agosto en la ciudad de Punta Arenas.



El encuentro tenía tres objetivos principales: Crear redes entre las mujeres de la industria energética, ya sea alumnas, profesionales de empresas e instaladoras; conocer aspectos legales laborales y de conciliación para las mujeres en el trabajo; e inspirar y motivar a las mujeres de la energía.



Para ello se desarrollaron dos charlas, una ligada a temas laborales y previsión social a cargo de la SEREMI del Trabajo y otra de leyes en apoyo a las mujeres y su equidad, a cargo de la SEREMI de la Mujer y Equidad de Género. Posteriormente, se realizó un panel de Liderazgo Femenino donde las cuatro participantes de la Séptima Generación del Women in Energy de WEC Chile contaron sus experiencias, miedos y vivencias para animar a otras mujeres a seguir en este camino.



INDUSTRIA MASCULINIZADA



La Directora Regional de SEC Magallanes, Fernanda Garrido, sostuvo que “siempre es necesario detenerse, en algún instante, para observar lo que hemos ido avanzado en cuanto a equidad en una industria que, históricamente, ha sido muy masculinizada, y donde por lo mismo ha costado mucho introducir los cambios necesarios para avanzar hacia un sector más equitativo, donde las mujeres tengan las mismas oportunidades que sus pares hombres”.



Reforzando este punto el Seremi de Energía, Sergio Cuitiño señaló: “Esta instancia nos interesa mucho, porque se vienen grandes desafíos para la región, es un buen momento ahora, una etapa que es de pre-inversión, para que la incorporación de la mujer sea algo real y generemos un desarrollo industrial (con el desarrollo de la industria del hidrogeno verde), que sea equitativo desde sus inicios con estas políticas y prácticas que le hacen tan bien a nuestro país”



Por su parte, la Seremi del Trabajo, Jessica Bengoa señaló: "Esta es la primera jornada en la que se reúnen mujeres instaladoras eléctricas certificadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en la región. Por tanto, como cartera del Trabajo, aceptamos gustosos esta invitación para aportarles a ellas con información necesaria en materia laboral y previsional, en este caso, impartida por la Dirección del Trabajo. Esperamos que haya sido una jornada provechosa para ellas y que podamos repetir instancias como esta".



En tanto, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género Alejandra Ruiz Ovando afirmó que: El Chile para Todas justamente busca ir incorporando a mujeres en distintos rubros e ir derribando barreras e inequidades, para que avancemos en derechos. En el caso de Más Mujeres en Energía, busca que más mujeres se vinculen en este rubro que tradicionalmente ha sido masculinizado; estamos en esta oportunidad asesorando y acompañado en esta actividad al SEC para entregar información de como avances en derechos, pero también recogiendo las propuestas que tienen las mujeres de este rubro para poder tener una mejor participación laboral con equidad en estos espacios.



Vania Strello, una de las asistentes al Encuentro, sostuvo que “En esta jornada de reflexión estamos conociéndonos, haciendo redes entre las mujeres que nos desempeñamos en el rubro de la energía; ha sido una experiencia super potente acercarnos y conocer circunstancias y situaciones de la región, reconociendo problemáticas y temas comunes que son transversales independiente de la edad y tu situación como mujer”



Finalmente, desde la SEC hicieron un llamado a seguir las cuentas oficiales de la SEC en Redes Sociales: Instagram (@sec_chile), LinkedIn (Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC), X (@SEC_cl) y Superintendencia SEC (Facebook), donde la ciudadanía podrá acceder a información útil y consejos de seguridad para el uso de los energéticos.







