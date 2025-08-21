Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

21 de agosto de 2025

SEC CONVOCA A MUJERES DEL SECTOR ENERGÉTICO A DEBATIR SOBRE ROL FEMENINO EN LA INDUSTRIA

​Dirección Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles organizó Encuentro de Mujeres en Energía de Magallanes, instancia donde las mujeres se reunieron a debatir sobre el rol que han ido adquiriendo al interior de una industria que, históricamente, ha sido muy masculinizada.

SEC 2

​La Dirección Regional Magallanes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, con el apoyo de la Seremía de Energía de la zona, organizó y llevó a cabo el Encuentro Regional de Mujeres en Energía, instancia en la que además colaboraron fuertemente las Seremías de la Mujer y Equidad de Género y del Trabajo, y que se desarrolló durante este miércoles 20 de agosto en la ciudad de Punta Arenas.

El encuentro tenía tres objetivos principales: Crear redes entre las mujeres de la industria energética, ya sea alumnas, profesionales de empresas e instaladoras; conocer aspectos legales laborales y de conciliación para las mujeres en el trabajo; e inspirar y motivar a las mujeres de la energía.

Para ello se desarrollaron dos charlas, una ligada a temas laborales y previsión social a cargo de la SEREMI del Trabajo y otra de leyes en apoyo a las mujeres y su equidad, a cargo de la SEREMI de la Mujer y Equidad de Género. Posteriormente, se realizó un panel de Liderazgo Femenino donde las cuatro participantes de la Séptima Generación del Women in Energy de WEC Chile contaron sus experiencias, miedos y vivencias para animar a otras mujeres a seguir en este camino.

INDUSTRIA MASCULINIZADA

La Directora Regional de SEC Magallanes, Fernanda Garrido, sostuvo que “siempre es necesario detenerse, en algún instante, para observar lo que hemos ido avanzado en cuanto a equidad en una industria que, históricamente, ha sido muy masculinizada, y donde por lo mismo ha costado mucho introducir los cambios necesarios para avanzar hacia un sector más equitativo, donde las mujeres tengan las mismas oportunidades que sus pares hombres”.

Reforzando este punto el Seremi de Energía, Sergio Cuitiño señaló: “Esta instancia nos interesa mucho, porque se vienen grandes desafíos para la región, es un buen momento ahora, una etapa que es de pre-inversión, para que la incorporación de la mujer sea algo real y generemos un desarrollo industrial (con el desarrollo de la industria del hidrogeno verde), que sea equitativo desde sus inicios con estas políticas y prácticas que le hacen tan bien a nuestro país”

Por su parte, la Seremi del Trabajo, Jessica Bengoa señaló: "Esta es la primera jornada en la que se reúnen mujeres instaladoras eléctricas certificadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en la región. Por tanto, como cartera del Trabajo, aceptamos gustosos esta invitación para aportarles a ellas con información necesaria en materia laboral y previsional, en este caso, impartida por la Dirección del Trabajo. Esperamos que haya sido una jornada provechosa para ellas y que podamos repetir instancias como esta".

En tanto, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género Alejandra Ruiz Ovando afirmó que: El Chile para Todas justamente busca ir incorporando a mujeres en distintos rubros e ir derribando barreras e inequidades, para que avancemos en derechos. En el caso de Más Mujeres en Energía, busca que más mujeres se vinculen en este rubro que tradicionalmente ha sido masculinizado; estamos en esta oportunidad asesorando y acompañado en esta actividad al SEC para entregar información de como avances en derechos, pero también recogiendo las propuestas que tienen las mujeres de este rubro para poder tener una mejor participación laboral con equidad en estos espacios.

Vania Strello, una de las asistentes al Encuentro, sostuvo que “En esta jornada de reflexión estamos conociéndonos, haciendo redes entre las mujeres que nos desempeñamos en el rubro de la energía; ha sido una experiencia super potente acercarnos y conocer circunstancias y situaciones de la región, reconociendo problemáticas y temas comunes que son transversales independiente de la edad y tu situación como mujer”

Finalmente, desde la SEC hicieron un llamado a seguir las cuentas oficiales de la SEC en Redes Sociales: Instagram (@sec_chile), LinkedIn (Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC), X (@SEC_cl) y Superintendencia SEC (Facebook), donde la ciudadanía podrá acceder a información útil y consejos de seguridad para el uso de los energéticos.



charlaedelmag

EDELMAG REALIZA CHARLA SOBRE ENERGÍA A ALUMNOS DE LA ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

Leer Más

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
harvardmagallanes

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Peatones 2

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250