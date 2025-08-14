LA “FERIA AUSTRALIS VERSIÓN DUMESTRE” OFRECIÓ STANDS, INFORMACIÓN Y DIÁLOGO DIRECTO CON LA COMUNIDAD EN PUERTO NATALES

Hace unos días la empresa Australis Seafoods, realizó una feria en el espacio multiuso de Puerto Natales, para dar a conocer a la comunidad el trabajo que realiza la compañía. Esta iniciativa logró congregar a cerca de 400 personas, entre personal operativo de la planta, estudiantes, vecinos, y autoridades municipales, incluída la alcaldesa de la comuna, quien realizó un positivo balance de la instancia y destacó el valor de la salmonicultura en la zona.

La "Feria Australis versión Dumestre"contó con más de 40 stand informativos y desde la compañía comentaron a Polar Comunicaciones que este proyecto, busca abrir un espacio de información y visibilidad de las múltiples áreas que conforman Australis VIDEO RESUMEN DE LA FERIA AQUÍ: