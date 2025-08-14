14 de agosto de 2025
LA “FERIA AUSTRALIS VERSIÓN DUMESTRE” OFRECIÓ STANDS, INFORMACIÓN Y DIÁLOGO DIRECTO CON LA COMUNIDAD EN PUERTO NATALES
Más de 400 personas participaron en la actividad, que destacó la importancia de la salmonicultura local.
Hace unos días la empresa Australis Seafoods, realizó una feria en el espacio multiuso de Puerto Natales, para dar a conocer a la comunidad el trabajo que realiza la compañía. Esta iniciativa logró congregar a cerca de 400 personas, entre personal operativo de la planta, estudiantes, vecinos, y autoridades municipales, incluída la alcaldesa de la comuna, quien realizó un positivo balance de la instancia y destacó el valor de la salmonicultura en la zona.
La "Feria Australis versión Dumestre"contó con más de 40 stand informativos y desde la compañía comentaron a Polar Comunicaciones que este proyecto, busca abrir un espacio de información y visibilidad de las múltiples áreas que conforman Australis
VIDEO RESUMEN DE LA FERIA AQUÍ:
TRIBUNAL AMBIENTAL RECHAZÓ RECLAMACIONES EN CONTRA DEL PROYECTO «ENSANCHAMIENTO CANAL KIRKE ÚLTIMA ESPERANZA”
Las reclamaciones buscaban dejar sin efecto la resolución de la Comisión de Evaluación de Magallanes, que rechazó la solicitud de invalidación de la RCA del Proyecto.
Las reclamaciones buscaban dejar sin efecto la resolución de la Comisión de Evaluación de Magallanes, que rechazó la solicitud de invalidación de la RCA del Proyecto.