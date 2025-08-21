UTRAMAG RESPALDA Y PARTICIPARÁ DE CARAVANA A SANTIAGO: BUSCAN HABILITAR CARRETERA AUSTRAL COMO CORREDOR PERMANENTE PARA TRANSPORTISTAS NACIONALES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente de la Unión de Transportistas de Magallanes (UTRAMAG), Jaime Cárdenas, informó a la comunidad sobre la histórica movilización que iniciarán los camioneros de la región.

El próximo 3 de septiembre, desde Punta Arenas, partirá una caravana de transportistas rumbo a La Moneda, en Santiago, con el objetivo de recorrer más de 3.000 kilómetros y entregar al Presidente de la República y al Ministerio de Obras Públicas una carta firmada por autoridades de las regiones de Magallanes, Aysén y Los Lagos. En el documento, se exige la habilitación definitiva de la Carretera Austral como corredor permanente para el abastecimiento de las zonas más apartadas del país, evitando la dependencia de pasos por territorio argentino.

La iniciativa es encabezada por el gobernador de Aysén, Marcelo Santana, y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y cuenta con el respaldo transversal de autoridades locales como la alcaldesa de Natales, el alcalde de Cochrane y el gobernador de Los Lagos, además de gremios del transporte agrupados en UTRAMAG.

