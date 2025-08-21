EXITOSA PRIMERA EDICIÓN DEL CONCURSO DE ​DELETREO "MARINO MUÑOZ LAGOS"

​Una jornada inolvidable se vivió el día lunes 18 de agosto en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro", donde el CRA de nuestro establecimiento logró una convocatoria de 18 establecimientos, entre públicos y particulares subvencionados, traducido a 118 estudiantes participantes desde la categoría Pre-kinder a 8vo básico.



​Una jornada donde las letras y palabras se respiraban en la atmósfera de todo el Centro Cultural; 12 horas de valoración y rescate al correcto uso de nuestro idioma , donde los estudiantes desplegaron sus habilidades ortográficas, y a la vez demostraron que las nuevas generaciones siguen velando por mantener viva la práctica de la buena ortografía.



​Felicitamos a los 118 participantes que se aventuraron y atrevieron a participar en nuestro

​I CONCURSO DE DELETREO "Marino Muñoz Lagos"​

