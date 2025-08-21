CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR Y REDSALUD MAGALLANES RENUEVAN CONVENIO EN APOYO A LAS JORNADAS DE REHABILITACIÓN

En un gesto que reafirma el compromiso social y comunitario de dos instituciones clave en la región, el Club de Leones Cruz del Sur y RedSalud Magallanes renovaron su convenio de cooperación en beneficio de las Jornadas de Rehabilitación, una de las iniciativas más emblemáticas del sur de Chile.

El acuerdo, firmado recientemente en dependencias de la clínica, busca fortalecer el apoyo logístico, médico y humano que ambas entidades brindan al Centro de Rehabilitación de Magallanes, institución que desde hace más de tres décadas ha sido un pilar fundamental en la atención de personas con discapacidad física y neurológica en la región.

Alejandro Vásquez, presidente del Club de Leones Cruz del Sur, expresó su satisfacción por la continuidad de esta alianza: "Estamos muy contentos de renovar este convenio que, de algún u otro modo, nos compromete a todos en esta labor tan bonita como lo son las Jornadas de Rehabilitación. Es una causa que nos une como comunidad y que refleja el espíritu solidario de Magallanes."

Por su parte, Luis Gueren, gerente de RedSalud Magallanes, destacó el valor humano de esta colaboración: "Las Jornadas de Rehabilitación representan una oportunidad para aportar no solo como clínica, sino también como empresa y como personas. Es un privilegio poder ser parte de una actividad que tiene un impacto tan profundo en quienes más lo necesitan."

El Club de Leones Cruz del Sur, con más de 40 años de trayectoria en la región, ha sido un actor clave en la organización de las Jornadas, movilizando voluntarios, recursos y alianzas estratégicas. Su trabajo conjunto con el Centro de Rehabilitación, ubicado en el corazón de Punta Arenas, ha permitido mejorar la calidad de vida de cientos de familias magallánicas, ofreciendo terapias, atención especializada y acompañamiento integral.

Este convenio reafirma el compromiso de ambas instituciones con la inclusión, la salud y el bienestar de la comunidad, en una región donde la colaboración interinstitucional sigue siendo motor de cambio y esperanza.

