Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

20 de agosto de 2025

SE REALIZÓ EN EL LICEO MARÍA BEHETY EL LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA “CRUZANDO FRONTERAS, ESCRIBIENDO MI HISTORIA”

​Esta iniciativa se enmarca en los principios de la Política Nacional de Niños, Niñas y Estudiantes Migrantes, la cual promueve el respeto, la protección y la garantía de derechos para quienes han llegado a Chile en busca de nuevas oportunidades.

iniciativaliceo

Este martes, en el Liceo María Behety, la Secretaría Regional Ministerial de Educación realizó el lanzamiento de la iniciativa Cruzando Fronteras, Escribiendo Mi Historia, que invita a las y los estudiantes migrantes que habitan en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena a compartir sus vivencias a través de la escritura. Su propósito es reconocer y visibilizar las trayectorias migratorias que enriquecen las comunidades educativas, promoviendo la inclusión, el respeto por la diversidad cultural y una convivencia escolar más empática y participativa.


Esta iniciativa se enmarca en los principios de la Política Nacional de Niños, Niñas y Estudiantes Migrantes, la cual promueve el respeto, la protección y la garantía de derechos para quienes han llegado a Chile en busca de nuevas oportunidades. En ese contexto, esta actividad busca visibilizar y valorar las voces de quienes han venido desde otras latitudes a habitar Magallanes, compartiendo sus vivencias familiares, culturales, escolares y personales a través de la escritura.


Cruzando Fronteras, Escribiendo Mi Historia nace desde el reconocimiento al profundo valor que tienen las historias de vida, las memorias y los sueños de las y los estudiantes. Porque cada niño, niña y joven que migra no solo cruza fronteras geográficas, también enfrenta desafíos emocionales, culturales y sociales, en un proceso que transforma y enriquece tanto a su propia identidad como la de las comunidades que los reciben. A través de relatos personales, se busca dar voz a quienes llegaron desde otros territorios y hoy construyen su historia en el sur del mundo”, explicó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.


Por su parte, Brixdeily Prieto, alumna del 2°B del Liceo María Behety y representante del Centro de Estudiantes, indicó: “Me parece increíble, me parece una gran oportunidad para mis compañeros, porque sé que tienen una gran historia que contar, para que no quede en el olvido. Sé que esto va a poder ayudar a más niños y va a poder inspirar a muchas personas”. 


La directora del establecimiento, Marcela Andrade Yáñez, señaló que “hoy día más que nunca necesitamos conocernos, necesitamos convivir, tenemos la capacidad y el regalo de acoger a nuevos estudiantes y de aprender de ellos, porque son historias absolutas y creo que eso es lo mejor que podemos recibir”.


Participación


Pueden inscribirse hasta el 05 de septiembre de 2025 todas las y los estudiantes migrantes que actualmente cursen desde 3° básico a 4° medio en establecimientos públicos o particulares subvencionados de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Se contemplan tres categorías: de 3° a 6° básico, de 7° básico a 2° medio y de 3° a 4° medio.


Contenido de las historias


Cada participante deberá escribir un relato autobiográfico breve en el que comparta su historia de migración, abordando aspectos como: su país o ciudad de origen, elementos culturales o familiares significativos, su recuerdo al llegar a Magallanes, su experiencia al integrarse a una nueva escuela o liceo y lo que ha aprendido o lo que desea compartir con otros desde su experiencia. La historia puede estar escrita como narración lineal, carta, diario de vida o cualquier formato libre que refleje de forma auténtica su vivencia.


Requisitos de formato


El texto debe ser original y escrito por el o la estudiante, teniendo una extensión máxima para la Categoría 1 de una plana (máximo 500 palabras). Mientras que para las Categorías 2 y 3, entre una y dos planas (entre 500 y 1.000 palabras). Puede estar acompañado por un dibujo o una fotografía si así lo estima el o la participante. Se aceptarán textos en español o en lengua originaria, acompañada de su traducción si aplica.


Cabe destacar que los textos deben ser enviados al siguiente correo: [email protected], especificando en el asunto: “Historia migrante de (nombre)”. Y en el contenido, debe ir el nombre completo del estudiante, establecimiento educacional, curso y país de origen. Los escritos se deben adjuntar en formato PDF.


Evaluación de los textos


Un jurado regional evaluará, entre el 08 y el 22 de septiembre, los relatos considerando los siguientes criterios: Autenticidad y Expresión Personal (40%), Claridad y Coherencia del Relato (30%), Reflexión sobre la Experiencia (20%) y Creatividad y Forma Narrativa (10%). Los resultados se darán a conocer en los días posteriores.


iniciativaliceo

SE REALIZÓ EN EL LICEO MARÍA BEHETY EL LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA “CRUZANDO FRONTERAS, ESCRIBIENDO MI HISTORIA”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MINVU DESTACA EL AVANCE DE LA "CIUDAD DE LOS VIENTOS" EN EL PLAN URBANO HABITACIONAL DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El proyecto contempla 250 soluciones habitacionales para familias vulnerables y de sectores medios. El futuro barrio tendrá áreas deportivas como canchas de pádel, calistenia y voleibol, además de un gran parque urbano.

​El proyecto contempla 250 soluciones habitacionales para familias vulnerables y de sectores medios. El futuro barrio tendrá áreas deportivas como canchas de pádel, calistenia y voleibol, además de un gran parque urbano.

MINVU - Avance proyecto DS19-PUH_2
nuestrospodcast
UT 1

MÁS DE 3 MIL KILÓMETROS RECORRERÁN TRANSPORTISTAS MAGALLÁNICOS PARA LLEGAR HASTA LA MONEDA

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
faenatales

FAMILIAS DE ACOGIDA Y LA RESIGNIFICACIÓN DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHO

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
recasur40hrs

MINISTRO DEL TRABAJO ENTREGÓ SELLO 40 HORAS A EMPRESA RENT A CAR DE RECASUR

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA (2)

CON EXCELENTE PARTICIPACIÓN Y GRAN MARCO DE PÚBLICO, SE CELEBRÓ ESTE FIN DE SEMANA EL IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250