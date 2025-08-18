Punta Arenas,
18 de agosto de 2025

CON EXCELENTE PARTICIPACIÓN Y GRAN MARCO DE PÚBLICO, SE CELEBRÓ ESTE FIN DE SEMANA EL IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA

​Esta versión del encuentro, reunió a cerca de 150 participantes provenientes de los clubes locales, quienes desplegaron todo su talento en las distintas pruebas.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA (2)

​Con un marco de público entusiasta y la destacada participación de jóvenes talentos locales, se desarrolló con éxito el IV Campeonato Municipal de Gimnasia Artística. La cita reunió durante dos jornadas a deportistas desde los 6 años en adelante, pertenecientes a los clubes UMAG y DEGIPA, quienes compitieron en las categorías GAF (Gimnasia Artística Femenina) y GAM (Gimnasia Artística Masculina), demostrando un alto nivel técnico y un entusiasmo que contagió a todos los asistentes.

 
El campeonato, organizado por la Fundación Municipal de Deportes, se realizó íntegramente en el gimnasio de la Universidad de Magallanes, gracias a la colaboración que prestó dicha institución al facilitar el recinto de competencia. Los dos días de torneo conformaron una instancia que no solo entregó una vitrina competitiva a niños, niñas y jóvenes de la comuna, sino que también se convirtió en un espacio de encuentro y participación, donde las familias pudieron acompañar a los deportistas y disfrutar de un espectáculo deportivo gratuito y de calidad.

 
Esta versión del encuentro, reunió a cerca de 150 participantes provenientes de los clubes locales, quienes desplegaron todo su talento en las distintas pruebas. El torneo contó además con una gran respuesta del público, alcanzando alrededor de 500 espectadores que llenaron las graderías del recinto de competencia durante las dos jornadas, generando un ambiente vibrante de apoyo y entusiasmo en cada presentación.

 
Uno de los aspectos destacados del campeonato, fue la presencia de un panel de jueces provenientes de Santiago, liderados por el reconocido juez internacional Felipe Cubillos Montecino. Su participación aseguró que las rutinas fueran evaluadas con criterios de excelencia y altos estándares técnicos, consolidando así el prestigio alcanzado por este campeonato en sus cuatro versiones.

 
Así mismo, en el marco de la jornada de inauguración, realizada el viernes 15 a las 19:30 horas, deportistas seleccionadas del prestigioso Club Manquehue de Santiago, ofrecieron una exhibición de alto nivel técnico, mostrando rutinas de gran calidad que aportaron un atractivo especial al inicio de la competencia. La participación de este club, integrado por gimnastas con destacada trayectoria en el ámbito nacional, se repitió también en la ceremonia de cierre, donde nuevamente cautivaron al público y realzaron el prestigio del campeonato, dejando un mensaje de motivación para seguir impulsando el desarrollo de la gimnasia artística en la comuna.

 
En la instancia, el alcalde Claudio Radonich destacó la convocatoria que tuvo el Campeonato, tanto en cuanto a deportistas como público asistente: “Estamos muy contentos, porque lo que vimos es un gimnasio lleno durante las dos jornadas, con un espacio importante para un deporte tan clásico como es la gimnasia artística.”

 
“Como Fundación de Deportes uno de los ejes justamente es la promoción de disciplinas que a lo mejor no son tan populares, pero sí tienen su público. La idea en este sentido es que esto se vaya masificando, que los niños, que las chicas de nuestra ciudad y los chicos tengan claro que hay espacio para todos los deportes.” Agregó

 
Por su parte, Felipe Cubillos, juez general de la competencia, destacó el nivel técnico de los competidores: “Estamos muy felices y contentos de estar aportando al desarrollo de la gimnasia. Contentos también con la participación masiva de estos dos clubes que practican esta disciplina deportiva, así que buen nivel se ve, las chicas están aprendiendo rápidamente, buena técnica. Para las más chiquititas también es una experiencia muy importante el que se puedan desarrollar aquí en la zona campeonatos de esta naturaleza.”

 
El evento culminó el día sábado 16 de agosto, con una ceremonia de premiación que distinguió tanto a los competidores en la modalidad individual como a los clubes en la clasificación por equipos. En esta ocasión, el Club DEGIPA se coronó como campeón del torneo, mientras que el Club UMAG obtuvo un meritorio segundo lugar, reflejando el trabajo constante y el compromiso de ambas instituciones en el desarrollo de la gimnasia artística en Punta Arenas.

 
Además de fomentar la participación deportiva y detectar nuevos talentos, este campeonato formó parte de las actividades de invierno de la comuna, con entrada liberada que permitió a toda la comunidad asistir y alentar a los jóvenes atletas. La organización destacó la alta convocatoria de público, que respondió de manera entusiasta tal como había ocurrido en ediciones anteriores.

 
Con esta cuarta edición, que reafirma el compromiso de Punta Arenas con el deporte, la mirada ya está puesta en la quinta versión del campeonato, programada para el mes de noviembre, en el marco de las actividades de verano, donde se espera repetir y superar el entusiasmo vivido este fin de semana.

 
Para más información y actualizaciones, pueden seguirnos en nuestras redes sociales @Fundepuq o visitar nuestra página web oficial www.fundepuq.cl.

Diplomas grupo completo (2)

EXPERIENCIA DE MOVIMIENTO DE MÁSCARAS IMPARTIDA POR JAIME LORCA CULMINÓ CON SATISFACTORIAS PUESTAS EN ESCENA

