ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS DESLUMBRA CON FUNCIONES A TEATRO LLENO

Con un lleno total en cada presentación, la obra Alicia en el país de las maravillas volvió a cautivar al público de Punta Arenas en su reestreno en el Centro Cultural Municipal. El montaje, a cargo del Elenco del Teatro Municipal bajo la dirección de Paulina Carrasco, ha logrado congregar a cerca de mil espectadores en sus tres funciones.





El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el entusiasmo que ha despertado esta puesta en escena. "Llevamos casi mil personas que han venido a ver esta gran obra, un clásico de la literatura infantil que cumple 160 años. Pero lo más importante es la tremenda interpretación de un elenco que se consolida, con una producción 100% municipal que incluye montaje, maquillaje, vestuario y adaptación del texto. Estamos muy contentos y orgullosos del trabajo realizado. Mañana tendremos otra función completamente agotada, y también será parte de la Feria del Libro la próxima semana", señaló.





La propuesta artística es fruto de un trabajo colectivo de los propios actores y de la directora, quienes adaptaron la historia para llevarla al escenario. En total, son 22 intérpretes en escena, con edades que van desde los 10 hasta los 70 años, lo que refuerza el carácter diverso y comunitario del elenco.





Paulina Carrasco, directora del Elenco del Teatro Municipal, explicó: "Esta es nuestra tercera función de la obra, que combina elementos del texto original con dramaturgia propia. La recepción ha sido espectacular y creemos que tiene que ver con un trabajo sostenido en el tiempo. Cada año hemos adaptado clásicos para el público infantil y familiar, y la comunidad ya espera estos estrenos, especialmente en vacaciones de invierno. Lo hacemos con cariño y profesionalismo, buscando que los espectadores se sumerjan en mundos mágicos y disfruten de la riqueza de estos textos".





El montaje, de una hora de duración, forma parte de la programación del Mes de la Niñez y se suma a la agenda cultural de agosto, que incluye el Concierto de Jazz (19 de agosto), el Día Mundial del Folclore (21 de agosto) y la XXVII Feria del Libro (22 al 24 de agosto).

​

