Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

17 de agosto de 2025

PUNTA ARENAS SERÁ SEDE DEL CIRCUITO NACIONAL DE PÁDEL ESCOLAR UC

Sábado 23 de agosto de 2025. ​

FOTO 4

Con el objetivo de promover el deporte, la actividad física y la vida saludable en regiones, el Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) anunció que el sábado 23 de agosto de 2025 se llevará a cabo, por primera vez, una fecha del Circuito Nacional de Pádel Escolar UC en la ciudad de Punta Arenas.

“Como institución formadora de personas y talentos deportivos, estamos felices de poder llegar a Punta Arenas con el Circuito Nacional de Pádel Escolar UC. Se trata de una tremenda iniciativa que busca masificar la práctica de este deporte en regiones, motivar a los escolares a mantenerse en movimiento y crear una cultura del deporte en los colegios” señala el presidente del CDUC, Francisco Urrejola.

El Circuito Nacional de Pádel Escolar UC es organizado por el área de Deporte Escolar del Club Deportivo Universidad Católica y está planificado para desarrollarse en diversos colegios, ciudades y regiones de Chile. En cada fecha, el torneo contará con categorías U15 (2010 – 2011 - 2012) y U18 (2007 – 2008 – 2009) y se ejecutará bajo un modelo de torneo tradicional de padel con clasificatorios por categorías, finales y premiaciones.

“Invitamos a todos los colegios, escuelas y liceos, tanto de Punta Arenas, como de la región de Magallanes en general, a que vengan a participar de esta tremenda experiencia deportiva. En la actividad, contaremos con una batería de actividades orientadas a la promoción del deporte y la actividad física en los jóvenes” complementó el jefe del Deporte Escolar UC, Rodrigo García.

El torneo se realizará el sábado 23 de agosto, a partir de las 16:30 horas, en El Club de Pádel Indoor ubicado en Los Acacios 02020, ciudad de Punta Arenas. Para participar, conocer los requisitos de inscripción e información general del evento deportivo, los colegios o alumnos deben escribir al siguiente mail: [[email protected]]



CJS JG

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A 15 Y 13 AÑOS DE PRESIDIO A AUTORES DE ROBO CON VIOLENCIA EN LEÑADURA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

CORTE SUPREMA ORDENA INVESTIGAR FUNCIONARIOS JUDICIALES QUE HABRÍAN CONCURRIDO A CASINOS DE JUEGOS ESTANDO CON LICENCIA MÉDICA

Leer Más

Dados a conocer por la Contraloría General de la República.


Dados a conocer por la Contraloría General de la República.


Sin título
nuestrospodcast
FOTO 4

PUNTA ARENAS SERÁ SEDE DEL CIRCUITO NACIONAL DE PÁDEL ESCOLAR UC

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Campaña Buen Trato en Movimiento

NIÑOS Y NIÑAS DE LA POBLACIÓN NELDA PANICUCCI FORTALECERÁN SU BIENESTAR GRACIAS A PROGRAMA DE GOBIERNO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
chileemiratos2

SENADO DE LA REPÚBLICA APRUEBA EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL ENTRE CHILE Y EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
TARJETA PUQ Y CLÍNICA IMET (4)

TARJETA PUNTA ARENAS AMPLÍA BENEFICIOS EN SALUD CON CLÍNICA IMET

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas