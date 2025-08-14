DIPUTADO MATHESON PLANTEA CONTRATACIÓN DIFERENCIADA PARA URBANIZACIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

​Ante los cuestionamientos que han surgido por el alto precio de construcción del metro cuadrado de viviendas sociales en la región de Magallanes, el diputado Christian Matheson sugirió la posibilidad de dividir las licitaciones de urbanización de terrenos y la construcción de viviendas, contratando de forma separada dichas obras.



Para el legislador, el precio del metro cuadrado “se ha vuelto una complicación que debe ser analizada, pues cada vez se están destinando más recursos para la ejecución de proyectos habitacionales que son importantes para el territorio y los habitantes de nuestra región, pero que significa dejar de priorizar otro tipo de obras, que también pueden tener un alto impacto social y que permitir la generación de nuevos empleos”.



Si bien Matheson reconoció que separar los proyectos “inicialmente podría producir mayor demora en la construcción, en el mediano y largo plazo tendría un efecto positivo en cuanto a una mayor participación de empresas en las licitaciones de construcción de viviendas con una consiguiente reducción de su precio final, lo que posibilitaría construir más casas con la misma plata”.



El diputado magallánico agregó que “lo que el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda deben buscar, es tener una mayor eficiencia a la hora de avanzar en proyectos que son financiados con recursos de todos los chilenos, aunque signifique mayor trabajo y dedicación. No basta el tener conversaciones con empresas que no están establecidas en la Región, sino primero se deben implementar medidas que sean atractivas para esas empresas y le permitan competir a nivel regional, porque a la postre esto se traduciría también en una mayor eficiencia en la ejecución presupuestaria y la llegada de mayores recursos para el año siguiente, con la consiguiente posibilidad de implementar mayor cantidad de iniciativas, afectando positivamente sobre el empleo y las remuneraciones de los trabajadores, robusteciendo de esta forma la economía regional”.



