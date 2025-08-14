Punta Arenas,
14 de agosto de 2025

DIPUTADA MORALES: "EL CANDIDATO KAST HABLA DE MANO DURA CONTRA LA DELINCUENCIA, PERO ELUDE DAR LA CARA POR EVENTUAL VÍNCULO CON EL CRIMEN ORGANIZADO DE MILITANTE"

​La diputada Javiera Morales expresó su profunda preocupación y rechazo ante la inasistencia del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, a la Comisión Investigadora sobre el robo de cables. Su ausencia, señaló la legisladora, resulta particularmente grave en el contexto de las revelaciones sobre el vínculo del denominado rey del oro rojocon dicha colectividad.

​La ciudadanía exige respuestas claras y un compromiso transparente con la probidad pública. Una figura como Kast, aspirante a ocupar la máxima magistratura del país, debe aclarar si sabían o no de los ilícitos que estaba vinculado uno de sus militantes en Coquimbo, afirmó Morales.

 
En detalle, la comisión especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados citó al candidato presidencial, José Antonio Kast, para que explicara por qué tiene una foto en una comida junto a Francisco San Martín, denominado como el rey del oro rojo, acusado de liderar una banda criminal dedicada al robo de cables de cobre que operaba en Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, exportándolo incluso a Europa y Asia. El rey del oro rojofue militante del Partido Republicano e incluso sonó como una posible carta a la alcaldía de Coquimbo por dicho partido.

 
Al respecto, la parlamentaria subrayó que es incomprensible que quien ha promovido una política de mano dura y cero tolerancia ante la delincuencia y el crimen organizado, una de las mayores preocupaciones de los chilenos y chilenas, no se haga presente ante una instancia para aclarar estos vínculos. La dureza del discurso debe ir acompañada de coherencia. Si hablamos de combatir la delincuencia desde el Estado, esa coherencia debe manifestarse también en la propia militancia, enfatizó.

 
Finalmente, la diputada Javiera Morales advirtió que esta inasistencia abre una ventana de desconfianza, ya que era un espacio para aclarar y garantizar transparencia a la ciudadanía. La gente merece saber si las promesas de mano dura son reales o simplemente un discurso vacío cuando toca responder por quienes están en su entorno político, concluyó.


SABRINA GARAY, PRECANDIDATA DEL PARTIDO REPUBLICANO, EXPONE SU PROYECCIÓN POLÍTICA Y VISIÓN PARA MAGALLANES

VECINAS Y VECINOS DE RÍO DE LA MANO VALORAN INICIO DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ARAUCO

​Estos trabajos se ejecutan en el marco del Llamado N° 33 del Programa de Pavimentos Participativos, que contempla una inversión histórica de más de 11 mil millones de pesos en la región de Magallanes.

AUMENTA A 62% POSITIVIDAD DE VIRUS RESPIRATORIOS EN LA REGIÓN Y AUTORIDADES LLAMAN A LA POBLACIÓN A INTENSIFICAR MEDIDAS DE AUTOCUIDADO

Foto grupal INJUV

INJUV DESTACÓ A OCHO JÓVENES Y UNA ORGANIZACIÓN POR SU APORTE A MAGALLANES

Escudero_11

CHILE IMPULSA PROYECTO PIONERO DE HIDRÓGENO VERDE EN LA ANTÁRTICA

ÚLTIMA ENCUESTA SUPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL INE: EL INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL EN MAGALLANES FUE DE $1.056.485 EN 2024

