DIPUTADA MORALES: "EL CANDIDATO KAST HABLA DE MANO DURA CONTRA LA DELINCUENCIA, PERO ELUDE DAR LA CARA POR EVENTUAL VÍNCULO CON EL CRIMEN ORGANIZADO DE MILITANTE"

​La ciudadanía exige respuestas claras y un compromiso transparente con la probidad pública. Una figura como Kast, aspirante a ocupar la máxima magistratura del país, debe aclarar si sabían o no de los ilícitos que estaba vinculado uno de sus militantes en Coquimbo, afirmó Morales.



En detalle, la comisión especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados citó al candidato presidencial, José Antonio Kast, para que explicara por qué tiene una foto en una comida junto a Francisco San Martín, denominado como el rey del oro rojo, acusado de liderar una banda criminal dedicada al robo de cables de cobre que operaba en Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, exportándolo incluso a Europa y Asia. El rey del oro rojofue militante del Partido Republicano e incluso sonó como una posible carta a la alcaldía de Coquimbo por dicho partido.



Al respecto, la parlamentaria subrayó que es incomprensible que quien ha promovido una política de mano dura y cero tolerancia ante la delincuencia y el crimen organizado, una de las mayores preocupaciones de los chilenos y chilenas, no se haga presente ante una instancia para aclarar estos vínculos. La dureza del discurso debe ir acompañada de coherencia. Si hablamos de combatir la delincuencia desde el Estado, esa coherencia debe manifestarse también en la propia militancia, enfatizó.



Finalmente, la diputada Javiera Morales advirtió que esta inasistencia abre una ventana de desconfianza, ya que era un espacio para aclarar y garantizar transparencia a la ciudadanía. La gente merece saber si las promesas de mano dura son reales o simplemente un discurso vacío cuando toca responder por quienes están en su entorno político, concluyó.





