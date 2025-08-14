Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

14 de agosto de 2025

EL EJÉRCITO DE CHILE EXHIBE EN MAGALLANES EL PODER DE FUEGO DEL OBÚS M109 EN EL EJERCICIO JAUKEN 2025

​En este maniobras de invierno las unidades que integran la división más austral del país acreditan su nivel de alistamiento operacional

obusmagallanes

El Grupo de Artillería N°7 Wood de la 4ª Brigada Acorazada Chorrillos demostró la potencia de fuego de sus obuses autopropulsados BAE Systems M109A5 y la precisión en el tiro de sus efectivos en el ejercicio Jauken 2025 que realiza la V División del Ejército de Chile en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.


Las unidades que integran la división más austral de la Fuerza Terrestre del Ejército de Chile, como publicó Infodefensa.comacreditan en estas maniobras de invierno multiescalón su nivel de alistamiento operacional, enfrentando las adversidades climáticas y geográficas del área.


El Ejército de Chile dispone de 48 M109. Este material fue seleccionado para equipar a los grupos de artillería de las nuevas brigadas acorazadas que la institución creó como parte del proceso de reorganización, reestructuración y modernización de los componentes de la Fuerza Terrestre. El M109 sustituyó a los obuses AMX Mk.F3 adquiridos a Francia a comienzos de la década de 1970.


Chile adquirió 24 obuses M109A3 a Suiza en 2004, distribuyéndolos entre el Grupo de Artillería Nº4 Miraflores de la 1ª Brigada Acorazada Coraceros y el Grupo de Artillería Nº9 Salvo de la 2ª Brigada Acorazada Cazadores. Más tarde, compró 24 M109A5 usados en Estados Unidos de los cuales 12 fueron entregados al Grupo de Artillería Nº5 Antofagasta de la 3ª Brigada Acorazada La Concepción entre 2013 y 2014, y el resto al Grupo de Artillería Nº7 Wood en 2015.

Proyecto Proaco


El M109 destaca por su movilidad, protección, alcance y cadencia de tiro que permiten apoyar con fuego la maniobra de las unidades de armas combinadas. Tiene 9,10 m de longitud, 3,18 m de altura y 3,18 m de ancho. Pesa 25.500 kilos con munición. Posee un alcance máximo de 18 kms con munición de alto explosivo (HE) y de 32 kms con munición base bleed.


La tripulación de un M109 del Ejército de Chile está integrada por el comandante de pieza; el conductor; el sirviente 1 o apuntador; el sirviente 2 que prepara el proyectil, arma la espoleta y opera la bandeja de carga; el sirviente 3 que opera el cierre y dispara el obús y el sirviente 4 que prepara las cargas de proyección, según la distancia del blanco.


El Ejército de Chile, como publicó Infodefensa.com, encargó en 2020 a Famae la modernización del Leopard 2A4Marder 1A3 y M109 para renovar las capacidades de componentes que presentaban problemas de obsolescencia tecnológica y logística.


La Empresa Estratégica de Defensa de Chile adjudicó en 2021 la renovación del sistema de dirección de tiro del obús M109 a Servicios y Soluciones Tecnológicas (S2T), filial de Famae, que integró su sistema de control de fuego de artillería (SCFA) Ragnar. Asimismo, encargó a Aselsan la implementación de un sistema de comunicaciones internas para el Leopard 2A4Marder 1A3 y M109.


Como parte de esta modernización, el M109 incorporó, en la posición del conductor y en la torre del obús de 155 mm, el sistema de observación Sentinel de OIP Sensor Systems de Bélgica. Las primeras unidades que recibieron este programa de mejoras fueron exhibidas a la  ministra de Defensa NacionalAdriana Delpiano, en una visita efectuada en junio a las instalaciones de la 1ª Brigada Acorazada Coraceros en Arica.


Fuente: infodefensa.com

campañainvierno

AUMENTA A 62% POSITIVIDAD DE VIRUS RESPIRATORIOS EN LA REGIÓN Y AUTORIDADES LLAMAN A LA POBLACIÓN A INTENSIFICAR MEDIDAS DE AUTOCUIDADO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

TRIBUNAL AMBIENTAL RECHAZÓ RECLAMACIONES EN CONTRA DEL PROYECTO «ENSANCHAMIENTO CANAL KIRKE ÚLTIMA ESPERANZA”

Leer Más

​Las reclamaciones buscaban dejar sin efecto la resolución de la Comisión de Evaluación de Magallanes, que rechazó la solicitud de invalidación de la RCA del Proyecto.

​Las reclamaciones buscaban dejar sin efecto la resolución de la Comisión de Evaluación de Magallanes, que rechazó la solicitud de invalidación de la RCA del Proyecto.

R-31-2023
nuestrospodcast
obusmagallanes

EL EJÉRCITO DE CHILE EXHIBE EN MAGALLANES EL PODER DE FUEGO DEL OBÚS M109 EN EL EJERCICIO JAUKEN 2025

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
R-31-2023

TRIBUNAL AMBIENTAL RECHAZÓ RECLAMACIONES EN CONTRA DEL PROYECTO «ENSANCHAMIENTO CANAL KIRKE ÚLTIMA ESPERANZA”

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
FOTO PLAZA DE JUSTICIA UMAG

ATENCIONES DEL SECTOR JUSTICIA SE TRASLADAN ESTE JUEVES 14 HASTA LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
almorzandoconchechoandino

​VECINOS QUE AÚN SUEÑAN CON AGUA POTABLE Y GAS PARA CALEFACCIONARSE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250