"AL MAL TIEMPO, BUEN HUMOR": LA NUEVA PROPUESTA DE LOS ATLETAS DE LA RISA

Este sábado en el casino de juegos de la capital regional se vivirá una noche muy especial. En el escenario del restobar Lucky Seven, se presentará el laureado tridente "Los Atletas de la Risa", en el marco de su remozada gira. El grupo tiene mucha historia y es de los tradicionales del humor chileno. Desde 1987, los artistas Patricio Mejías, Juan Carlos Donoso y Roberto Saldías, en plena dictadura militar, se las arreglaban para salir adelante con su característica puesta en escena en el Paseo Ahumada, en Santiago Centro.

El salto a la fama del conjunto se dio en el Festival de Dichato 2012, siendo un éxito su performance, ya que dobló en sintonía esa misma noche al Festival de la Canción de Viña del Mar, hito que los llevó a la Quinta Vergara,en la edición siguiente.

Estreno



Esta vez Los Atletas De La Risa llegan a Dreams con "Al Mal Tiempo, Buen Humor", su nueva e hilarante puesta, que mezcla risas, alegrías y su picardía característica. Así lo siente Patricio Mejías, alias "Pato". “Siempre es maravilloso llevar nuestro humor a Dreams porque es un público participativo que sabe a lo que va cuando nos presentamos. Estamos mezclando progresivamente la tecnología, nuevos formato de escenografía, con nuestro estilo humorístico clásico, explicó Mejías, integrante del grupo.



La presentación promete ser interactiva y dinámica, donde el público tendrá un rol importante en la rutina. "La puesta en escena consiste en rutinas, chistes, canciones, interacción con el público, imágenes en pantalla. Se trata de un show completo con mucha espontaneidad y una entrega completa de los tres”, sostuvo el "Pato".



Afecto



El comediante tuvo palabras para el casino de juegos de la capital regional, lugar donde ya se han presentado en varias ocasiones, con diferentes rutinas. "Estar en Magallanes siempre ha sido especial para nosotros, el casino, el hotel, las instalaciones son maravillosas. Siempre nos han tratado de muy bien, con mucho afecto, tanto el personal como nuestro público, ellos nos tienen cariño y eso es mutuo. Queremos estar ahí cuanto antes", expresó.



La performance de los artistas comenzará no antes de las 23:00 horas de este sábado. El ingreso a la rutina es gratis con la entrada al recinto, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

