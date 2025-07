“LOS DEL MURO”: DE LA TELEVISIÓN AL ESCENARIO DE DREAMS PUNTA ARENAS

​ Un regreso al pasado. Un boom mediático. Eso ha significado en la escena nacional, el regreso de “Los Del Muro”, una recordada sección humorística del extinto programa “Morandé con Compañía”. Desde su creación,en 2012, varios actores y comediantes han formado parte de su elenco. Christian Henríquez, Belén Mora, Francisco Acuña, Kurt Carrera, Gustavo Becerra, Paola Troncoso, Humberto Espinoza, entre otros, han compuesto el reparto de este “stand up”.





Escenario





Tras 5 años fuera de la TV, regresaron a la pantalla de la mano de Chilevisión, estación que apostó fuerte por un retorno liderado por el animador Francisco “Kike” Morandé. Han pasado 5 meses y los números de rating siguen altos. El éxito del espacio ha llevado a sus protagonistas a llevar su performance a los escenarios. “El desafío ha sido tremendo. El poder hacer nuestra rutina en vivo, nos da más libertad y nos permite más fluidez. Llegamos al público de manera genuina y hay más tiempo de sketch”, señaló “Beto” Espinoza, uno de los protagonistas de “Los Del Muro”.





Rutina



Espinoza también se refirió a lo que se verá en escena este viernes en Dreams. “Será una experiencia muy similar a lo que se ve cada jueves en el canal. Tendremos caracterizaciones de personajes, secciones chistosas y un poquito de nuestro sello para hacerlos reír. Queremos un humor social, donde todos puedan sentirse identificados. Gran parte de nuestro equipo viajará, solo dos compañeros tendrán que ausentarse. Como novedad, puedo confirmar que Miguelito vuelve a sumarse al elenco. Estuvo en Europa bastante tiempo, pero se reincorpora en esta gira al sur“, detalló.





Sur



Volver a Punta Areanas es algo especial para los protagonistas del elenco, quienes mostraron su ilusión de reencontrarse con el público lacustre. “Hace años que no vamos al sur como grupo. Estar en la tarima y a orillas del Estrecho es maravilloso. La vista, la energía, la cercanía del sureño. Todo confluye para motivarse y salir al escenario. Tenemos varios amigos y gente a la que apreciamos en esa zona, así que regresar es bonito. Sólo me queda decirle a las personas que viven en la ciudad y alrededores,que los esperamos. Queremos que se vayan felices y risueños a sus casas. Nuestro repertorio ya lo conocen, venimos trabajando hace mucho tiempo y tenemos un equipo consolidado que viajará con nosotros para apoyarnos. La experiencia en vivo nos dará más libertad y la posibilidad de poder interactuar. Hacerlo más dinámico”, sostuvo Beto.











Futuro



El 2025 ha sido un muy buen año para los humoristas. La audiencia se ha consolidado, liderando el rating de los jueves por la noche. "Es maravilloso. Cuesta creer que los jóvenes tengan tanto interés y atracción hacia nuestro contenido. La forma de consumir tecnologías ha cambiado mucho. Ahora la TV no se ve como antes. A pesar de esta revolución,Chilevisión siempre nos han dado respaldo y la oportunidad para seguir al aire, al menos hasta final de año. La idea es extender esto por varios años más. Los números nos sostienen, siendo de los programas más vistos en el país".





Entradas



La presentación de “Los Del Muro” será este viernes en el centro de eventos de Dreams Punta Arenas, a partir de las 21 horas. Las entradas están a la venta a través del sitio www.Ticketpro.cl.