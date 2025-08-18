ARMADA DE CHILE RETOMA OPERACIONES DE INVIERNO EN LA ANTÁRTICA TRAS OCHO AÑOS

​Durante las próximas horas, de acuerdo a condiciones meteorológicas en el Paso Drake, el rompehielos AGB 46 “Almirante Viel” iniciará su travesía polar desde Punta Arenas, incrementando su alistamiento operativo y reforzando la presencia nacional en el Territorio Chileno Antártico.

​

​Durante 18 a 20 días, el Rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”, Unidad operativa de la Tercera Zona Naval, desplegará todas sus capacidades para ejecutar una exigente Comisión Antártica (COMANTAR) de invierno. La misión contempla pruebas técnicas en condiciones extremas, apoyo logístico a bases nacionales e internacionales, y trabajos hidrográficos que aportarán información clave para la navegación segura en la zona.

La Unidad regresó a su puerto base de Punta Arenas el 26 de julio, tras su período de pruebas y acondicionamientos en ASMAR Talcahuano, y concluyó recientemente su participación en el ejercicio “Almirantazgo” junto al resto de las unidades operativas de la Tercera Zona Naval.



​En esta comisión, el “Almirante Viel” también ejecutará transporte de pasajeros, víveres; traslado de equipos e insumos hacia bases chilenas y extranjeras, fortaleciendo la cooperación internacional en el continente blanco.



​“En total, serán 4.400 millas náuticas en las que la dotación enfrentará condiciones extremas, navegación en complejos mares antárticos y trabajos científicos, contribuyendo a reforzar la presencia nacional en esta zona y cumplir con los altos estándares que exige el Estado y la Armada de Chile”, señaló su comandante, Capitán de Navío Juan Pablo Enríquez.

El Oficial agregó que el buque “está diseñado para enfrentar las extremas condiciones de la Antártica operando a temperaturas de hasta -30° gracias a su sistema de winterización, además de contar con laboratorios y sensores para la investigación oceanográfica, macro y microbiología, además de geofísica”.



​Las áreas de despliegue de esta campaña incluyen el Estrecho Nelson, Isla Snow y Bahía Fildes. Cabe destacar que a 130 millas náuticas al norte de este último punto se efectuarán las principales pruebas de hielo.

En esta comisión destaca la incorporación de la barcaza “

”, acondicionada en ASMAR Talcahuano para realizar apoyos logísticos en zonas costeras del

. Esta unidad auxiliar, de bajo calado, es capaz de operar en áreas sin muelles y trasladar personal, contenedores y carga a granel desde el buque a tierra. Incluso en zonas de difícil acceso y condiciones de navegación complejas.

El Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval,

, subrayó el carácter histórico de esta operación: “Es muy significativo retomar nuestra presencia operativa en invierno con unidades a flote luego de ocho años en esta estratégica región del mundo. Desde 2017, la Armada de Chile no desarrollaba operaciones invernales, siendo el antiguo rompehielos AP 46 ‘Óscar Viel’ el último en cumplir este tipo de misiones”.

La autoridad de la Tercera Zona Naval complementó que “precisamente esta Región se llama

, y esa denominación no es casual. Cada vez que una Unidad como el ‘Almirante Viel’ zarpa desde Punta Arenas hacia el sur, estamos ejerciendo soberanía, apoyo científico y cooperación internacional en un territorio único y estratégico”, cerró el Contraalmirante Castillo.

Fuente información: [email protected]

Fuente: paislobo.cl

