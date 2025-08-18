Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

18 de agosto de 2025

ARMADA DE CHILE RETOMA OPERACIONES DE INVIERNO EN LA ANTÁRTICA TRAS OCHO AÑOS

​​Durante 18 a 20 días, el Rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”, Unidad operativa de la Tercera Zona Naval, desplegará todas sus capacidades para ejecutar una exigente Comisión Antártica (COMANTAR) de invierno.

rompehiemlos

Durante las próximas horas, de acuerdo a condiciones meteorológicas en el Paso Drake, el rompehielos AGB 46 “Almirante Viel” iniciará su travesía polar desde Punta Arenas, incrementando su alistamiento operativo y reforzando la presencia nacional en el Territorio Chileno Antártico.

Durante 18 a 20 días, el Rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”, Unidad operativa de la Tercera Zona Naval, desplegará todas sus capacidades para ejecutar una exigente Comisión Antártica (COMANTAR) de invierno. La misión contempla pruebas técnicas en condiciones extremas, apoyo logístico a bases nacionales e internacionales, y trabajos hidrográficos que aportarán información clave para la navegación segura en la zona.

La Unidad regresó a su puerto base de Punta Arenas el 26 de julio, tras su período de pruebas y acondicionamientos en ASMAR Talcahuano, y concluyó recientemente su participación en el ejercicio “Almirantazgo” junto al resto de las unidades operativas de la Tercera Zona Naval.

En esta comisión, el “Almirante Viel” también ejecutará transporte de pasajeros, víveres; traslado de equipos e insumos hacia bases chilenas y extranjeras, fortaleciendo la cooperación internacional en el continente blanco.

“En total, serán 4.400 millas náuticas en las que la dotación enfrentará condiciones extremas, navegación en complejos mares antárticos y trabajos científicos, contribuyendo a reforzar la presencia nacional en esta zona y cumplir con los altos estándares que exige el Estado y la Armada de Chile”, señaló su comandante, Capitán de Navío Juan Pablo Enríquez.

El Oficial agregó que el buque “está diseñado para enfrentar las extremas condiciones de la Antártica operando a temperaturas de hasta -30° gracias a su sistema de winterización, además de contar con laboratorios y sensores para la investigación oceanográfica, macro y microbiología, además de geofísica”.

Las áreas de despliegue de esta campaña incluyen el Estrecho NelsonIsla Snow y Bahía Fildes. Cabe destacar que a 130 millas náuticas al norte de este último punto se efectuarán las principales pruebas de hielo.

En esta comisión destaca la incorporación de la barcaza “Growler”, acondicionada en ASMAR Talcahuano para realizar apoyos logísticos en zonas costeras del Territorio Antártico Chileno. Esta unidad auxiliar, de bajo calado, es capaz de operar en áreas sin muelles y trasladar personal, contenedores y carga a granel desde el buque a tierra. Incluso en zonas de difícil acceso y condiciones de navegación complejas.

El Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Jorge Castillo, subrayó el carácter histórico de esta operación: “Es muy significativo retomar nuestra presencia operativa en invierno con unidades a flote luego de ocho años en esta estratégica región del mundo. Desde 2017, la Armada de Chile no desarrollaba operaciones invernales, siendo el antiguo rompehielos AP 46 ‘Óscar Viel’ el último en cumplir este tipo de misiones”.

La autoridad de la Tercera Zona Naval complementó que “precisamente esta Región se llama Magallanes y Antártica Chilena, y esa denominación no es casual. Cada vez que una Unidad como el ‘Almirante Viel’ zarpa desde Punta Arenas hacia el sur, estamos ejerciendo soberanía, apoyo científico y cooperación internacional en un territorio único y estratégico”, cerró el Contraalmirante Castillo.


Fuente información: [email protected]

Fuente: paislobo.cl

ministroenergiapuq

HIDRÓGENO VERDE: GOBIERNO Y AUTORIDADES LOCALES LANZAN PROGRAMA QUE ENTREGARÁ ELECTROLIZADORES A LICEOS TÉCNICOS DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ARMADA DE CHILE RETOMA OPERACIONES DE INVIERNO EN LA ANTÁRTICA TRAS OCHO AÑOS

Leer Más

​​Durante 18 a 20 días, el Rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”, Unidad operativa de la Tercera Zona Naval, desplegará todas sus capacidades para ejecutar una exigente Comisión Antártica (COMANTAR) de invierno.

​​Durante 18 a 20 días, el Rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”, Unidad operativa de la Tercera Zona Naval, desplegará todas sus capacidades para ejecutar una exigente Comisión Antártica (COMANTAR) de invierno.

rompehiemlos
nuestrospodcast
porvenirgphtransporte

OPERATIVOS DE SEGURIDAD SE REALIZARON EN DISTINTOS PUNTOS DE PORVENIR

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
porvenirgphtransporte

OPERATIVOS DE SEGURIDAD SE REALIZARON EN DISTINTOS PUNTOS DE PORVENIR

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Campaña Buen Trato en Movimiento

NIÑOS Y NIÑAS DE LA POBLACIÓN NELDA PANICUCCI FORTALECERÁN SU BIENESTAR GRACIAS A PROGRAMA DE GOBIERNO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Ramón Rada Jaman- (IIMCh) (2)

MAGALLANES: LA FUENTE ENERGÉTICA QUE CHILE DEBE ATESORAR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250