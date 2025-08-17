COLEGIO PIERRE FAURE REALIZA III TORNEO DE AJEDREZ

Autocontrol, manejo de frustración, disciplina y perseverancia. Habilidades que habrá de desarrollar un asiduo practicante del ajedrez. Seguramente, entre otras tantas que con disciplina y experiencia irá encontrando un jugador de este apasionante deporte intelectual.

En el gimnasio del Colegio Pierre Faure, el pasado 8 de agosto de 2025 se realizó el III Torneo de Ajedrez, como una instancia que no apuntaría solamente a la competencia, sino también a la convivencia. Pues en esta reciente edición, el evento contó con estudiantes de diversas categorías y centros educativos como el Colegio Británico, Colegio Francés, Colegio Luterano, Colegio Miguel de Cervantes, Colegio Punta Arenas, Escuela Manuel Bulnes y del anfitrión, Colegio Pierre Faure. Mencionando además una categorización que abarcaría un amplio margen de edades y sin restricción de género.

Desde las palabras del organizador del evento, el profesor Mauricio Fernández Oyarzún, cabe destacar que “el ajedrez es una disciplina que incorpora una gran cantidad de metodologías y recursos disponibles que hacen apasionante la experiencia de la enseñanza”. Haciendo posible entender que la práctica del mismo en los espacios educativos amerita una consideración relevante como una herramienta sólida en el acompañamiento formativo de estudiantes en cualquier edad.

Entre los distintos reconocimientos que se entregaron a los participantes, se menciona a quienes obtuvieron los primeros lugares en tanto la dinámica de torneo:

Categoría Sub 18

1° Lugar – Suraj Nandwani – Colegio Británico

2° Lugar – Stjepan Vrsalovic – Colegio Británico

3° Lugar – David Ly – Colegio Francés

Categoría Sub 10

1° Lugar – Salvador Morales – Colegio Pierre Faure

2° Lugar – Cristóbal Contreras – Colegio Miguel de Cervantes

3° Lugar – Dariel Ampuero – Colegio Pierre Faure





