ASUMIERON LOS COORDINADORES DE OFICINAS LOCALES DEL SLEP MAGALLANES EN PORVENIR Y PUERTO NATALES

​Atender las necesidades locales, gestionar respuestas oportunas y representar al Servicio Local de Educación Pública Magallanes ante sus comunidades son algunas de las tareas de los coordinadores de las oficinas en Porvenir y Puerto Natales que asumieron recientemente esas funciones tras resultar seleccionados mediante concurso público.



Desde la Región de La Araucanía se trasladó a Porvenir el coordinador de la oficina local en Tierra del Fuego, Juan Ramón Castillo, ingeniero civil industrial con mención en informática y especializado en compras públicas. Antes de asumir su cargo trabajaba para la Junta Nacional de Jardines Infantiles en Temuco, donde se desempeñó en las áreas de recursos financieros, unidad de compras, seguimiento y control y gestión de contratos y servicios generales.



“Quiero potenciar la oficina para que sea conocida por la comunidad educativa de Tierra del Fuego y tratar de generar una oficina que sea abierta y que podamos dar solución a los problemas”, comentó sobre sus desafíos en el puesto.



En Puerto Natales, en tanto, asumió como coordinador de la oficina local Sebastián Fuentes, quien ya desempeñaba esas funciones de manera interina y tiene una larga trayectoria vinculado a la educación pública en esa comuna.



“Asumo ahora con mucha alegría y a la vez responsabilidad, me alegra gratamente el haber quedado en este puesto oficialmente ya que es por una parte un reconocimiento al trabajo que se ha realizado y por otra es una entrega de confianza de parte del Servicio al trabajo que se puede seguir realizando”, indicó.



Agregó que “nuestra fortaleza es que tenemos un excelente equipo que ha ayudado a acercarnos a las comunidades educativas y establecer conexiones de manera local para que sientan que el Servicio está con ellos, acompañándolos en el territorio"



Fuentes trabajó desde el año 2009 en la Corporación Municipal de Natales donde tuvo las jefaturas de las áreas de remuneraciones y recursos humanos y el 2024 pasó al SLEP Magallanes como profesional de remuneraciones y encargado de la oficina local.



Queda pendiente resolver el concurso público para designar al futuro coordinador de la oficina local de Cabo de Hornos, proceso que está en pleno desarrollo y debería llegar a un resultado en los próximos meses.



