EVELYN MATTHEI INSCRIBE CANDIDATURA Y SELLA ALIANZA DE CHILE VAMOS CON DEMÓCRATAS: “HOY COMIENZA UN FUTURO MEJOR”

Con un discurso marcado por el llamado a la unidad, la seguridad y la reactivación del país, la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, inscribió oficialmente su candidatura presidencial este sábado, acompañada por los partidos de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos por Chile.

El acto no sólo selló su inscripción a La Moneda, sino también el nacimiento de una nueva alianza política, que según sus palabras, busca “cimentar el progreso y el desarrollo” de Chile.

“Con enorme alegría y esperanza puedo decirles que hoy comienza un futuro mejor”, expresó Matthei al inicio de su intervención. La candidata aseguró que los partidos que la respaldan han puesto sus diferencias ideológicas en pausa ante un diagnóstico común: la urgencia de recuperar la confianza de los chilenos y poner fin a la inseguridad, el estancamiento económico y la crisis de los servicios básicos.

El pacto parlamentario bajo el nombre “Chile Grande y Unido”, que incluye a la UDI, RN, Evópoli y Demócratas, fue presentado como una respuesta “a la incertidumbre, frustración y enojo” de millones de ciudadanos. “Quienes venían a refundarlo todo nos han entregado años de inseguridad, estancamiento económico, promesas vacías y sueños truncos”, señaló en alusión a los gobiernos del Frente Amplio y el Partido Comunista.

Matthei, busca posicionarse como la carta de la experiencia y la responsabilidad institucional. “Hoy, con la serenidad y madurez de las lecciones aprendidas (...) declaró que el tiempo de la responsabilidad y la seguridad institucional ha llegado”, afirmó, junto con destacar al equipo técnico que la acompañará, el cual —según dijo— tendrá la misión de impulsar reformas estructurales con “planificación, tecnología, recursos y coordinación”.

Uno de los ejes más destacados del discurso fue la seguridad, tema que ha estado al centro de la preocupación ciudadana. “Vamos a enfrentar con valentía y con inteligencia el mayor dolor de los chilenos hoy: la delincuencia desatada. No lo haremos con improvisación ni con slogans vacíos”, enfatizó.

“Tenemos equipos experimentados, con la capacidad de reactivar la economía, atraer inversión, y sobre todo, de crear muchos y buenos empleos”, aseguró la candidata.

Matthei apeló a la diversidad y al diálogo como fundamentos de un nuevo ciclo político: “Al soñar el porvenir de Chile, lo veo construido sobre la base de la unidad desde nuestra diversidad (...). Cuando caminamos en la misma dirección, respetando nuestras diferencias y potenciando nuestras coincidencias, no hay desafío que no podamos superar”.

El acto contó además con Amarillos, que si bien no participan del acuerdo parlamentario, si lo hacen de la candidatura de Evelyn Matthei, quien será respaldada por 5 colectividades.

“La alianza que hemos formado asegura el mejor futuro para nuestro maravilloso país. Lo decimos claro y fuerte: no estamos condenados a la decadencia. Estamos llamados a la grandeza. Y juntos, como un solo equipo, vamos a lograrlo”, concluyó.

