DIPUTADA JAVIERA MORALES APUESTA POR LA REELECCIÓN Y PRESENTA INICIATIVA PARA CREAR UN FONDEMA DEL HIDRÓGENO VERDE

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes Javiera Morales Alvarado oficializó su candidatura a la reelección como representante de Magallanes y la Antártica Chilena, encabezando la lista Unidad por Chile en la región.

Durante su participación, la parlamentaria subrayó los avances obtenidos en el Congreso durante sus cuatro años de gestión, entre ellos el aumento del salario mínimo, la reforma de pensiones y la denominada Ley Papitos Corazón. En esa línea, destacó la importancia de continuar trabajando por las familias y los territorios australes, comprometiéndose a dar continuidad a las transformaciones sociales que se encuentran en marcha.

En la conversación, Morales también informó sobre la acogida que tuvo en el Gobierno su propuesta para la creación de un nuevo Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA) vinculado al hidrógeno verde, iniciativa que ya fue derivada a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para iniciar su tramitación legislativa.

La parlamentaria señaló que esta propuesta busca garantizar que la región cuente con recursos provenientes de la explotación del hidrógeno verde, asegurando beneficios concretos para las comunidades locales y un desarrollo equilibrado frente a la creciente inversión en la materia.

