Punta Arenas,
15 de agosto de 2025

SEREMI DE AGRICULTURA ANUNCIA APERTURA DE LA CONVOCATORIA FIA 2025 PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN EL AGRO

Fundación para la Innovación Agraria.

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura invita a postular a la Convocatoria Nacional de Instrumentos Complementarios 2025, dirigida a iniciativas que fortalezcan el desarrollo de innovaciones en el sector silvoagropecuario y la cadena agroalimentaria.

Así lo explicó la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura, Irene Ramírez Mérida, explicando que el llamado se enmarca en tres ejes estratégicos que ha priorizado el ministerio de agricultura a través del FIA y que son: gestión sostenible de recursos hídricos , adaptación y mitigación al cambio climático y sistemas alimentarios sostenibles .

Por su parte, la representante Regional (S) de FIA en Magallanes, Esperanza Garrido, destacó que estos instrumentos son una oportunidad concreta para que productoras, productores y organizaciones del sector silvoagropecuario y agroalimentario de la región accedan a conocimientos, tecnologías y redes que impulsen soluciones innovadoras adaptadas a su realidad local. “Desde FIA buscamos acercar esta convocatoria a los distintos actores del sector en la región, promoviendo su participación y fomentando la conexión con iniciativas y experiencias que fortalezcan la innovación en el agro magallánico”, subrayó.

Añadió el titular de la cartera regional ministerial de agricultura, que las postulaciones podrán considerar, g iras de innovación para que mujeres vinculadas al agro conozcan soluciones innovadoras aplicables en Chile; c onsultorías especializadas con expertos nacionales e internacionales para resolver problemas y oportunidades del sector y eventos de difusión para compartir experiencias y conocimientos en innovación.

Las Bases y detalles del presente concurso están disponibles en el sitio de FIA y el plazo para postular vence el 23 de septiembre del presente año. Las consultas se pueden realizar en: [email protected] ; [email protected] y [email protected]


FIA INVITA A PARTICIPAR EN LA CATEGORÍA “AGRO DEL FUTURO” EN LOS PREMIOS AVONNI 2025

MINVU REFUERZA LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN TEMPRANA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN CONTINUARÁN PRESTANDO ATENCIÓN A PASAJEROS DE TABSA POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO

GOBIERNO PRESENTA INICIATIVA PARA QUE JUVENTUDES RURALES ADQUIERAN SU PRIMER TERRENO PRODUCTIVO

PAULA OCARANZA BARREA (INDESPA) INFORMA A LA COMUNIDAD SOBRE OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO Y APOYO PARA LA PESCA ARTESANAL EN MAGALLANES

ESTUDIANTES DISFRUTARON Y APRENDIERON DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EXPLORA EN PUERTO WILLIAMS

