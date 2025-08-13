Punta Arenas,
13 de agosto de 2025

PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL ACV EN JÓVENES CON EL INICIO DE LA CUARTA VERSIÓN DEL PROYECTO “ACTÍVATE, CUÍDATE Y VIVE SIN ACV”

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes, Dr. Javier Gaete, junto a la referente de salud cardiovascular del Servicio de Salud de Magallanes, Romina Leiva, presentaron detalles del inicio de la cuarta edición del proyecto intersectorial “Actívate, Cuídate y Vive sin ACV”.

La iniciativa, desarrollada en conjunto por la SEREMI de Salud, la Universidad de Magallanes, el Servicio de Salud de Magallanes, el Hospital Clínico y la APS de Punta Arenas, incorpora este año a la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur. El programa contempla talleres y clases presenciales entre agosto y octubre en diversos liceos de Punta Arenas, con el fin de informar sobre factores de riesgo, prevención y reconocimiento de síntomas del accidente cerebrovascular.

El trabajo formativo se desarrollará a través de módulos temáticos liderados por profesionales y estudiantes universitarios de distintas áreas de la salud, abordando temas como neurología, educación física, nutrición, enfermería, salud mental, fonoaudiología y rehabilitación.

Desde su creación, el proyecto ha alcanzado a cerca de 600 jóvenes, buscando que los participantes se transformen en agentes activos de prevención dentro de su comunidad. La versión de este año finalizará con un congreso estudiantil, una feria educativa y una actividad de plogging, integrando actividad física y cuidado ambiental.



SABRINA GARAY, PRECANDIDATA DEL PARTIDO REPUBLICANO, EXPONE SU PROYECCIÓN POLÍTICA Y VISIÓN PARA MAGALLANES

ALCALDE RADONICH ACLARA SITUACIÓN CON MINSAL QUE CONTRADICE VERSIÓN DE GOBERNADOR FLIES

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

JUZGADO DE GARANTÍA DE PUNTA ARENAS ORDENA EL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL DE IMPUTADA POR PARRICIDIO

PREFIJO LLAMADA COMERCIAL

DESDE ESTE MIÉRCOLES LAS LLAMADAS COMERCIALES Y MASIVAS DEBERÁN LLEVAR LOS PREFIJOS 600 Y 809 PARA SU IDENTIFICACIÓN

ESTE MIÉRCOLES: SEMINARIO ABIERTO SOBRE REGLAMENTACIÓN TÉRMICA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

NUEVA AGRUPACIÓN REALIZARÁ ACTOS CONMEMORATIVOS EN PUERTO NATALES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

