Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

13 de agosto de 2025

ACTOR JAIME LORCA IMPARTIRÁ SEMINARIO DE MOVIMIENTO DE MARIONETAS Y MÁSCARAS EN PUNTA ARENAS

​En el marco de CIEMSA de La Última compañía de teatro:

Lugar Casa Nómade - Espacio Cultural Croacia #1017, Punta Arenas

​Continúa la experiencia de profesionalización para artistas escénicos en Magallanes. Este martes, 12 de agosto 2025, parte la segunda parte de CIEMSA: [ Centro de Investigación y Exploración de Movimiento al Sur Austral ] que organiza La Última compañía de teatro, gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas convocatoria 2025.

Esta vez se trata del Seminario de Movimiento: marionetas y máscaras, que impartirá el destacado actor Jaime Lorca, director de la compañía Viajeinmóvil –agrupación que lleva veinte años trabajando por el desarrollo y promoción del teatro de animación (objetos y marionetas) en Chile y el mundo.

El Seminario de Movimiento: marionetas y máscaras se realizará desde el 12 al 15 de agosto en el Espacio Cultural Casa Nómade, inaugurando a la vez dicho espacio cultural en Punta Arenas.

Los cupos para participar se encuentran completos, por lo que el director de La Última expresó su gratitud hacia la comunidad escénica local. “Agradecemos la motivación y el compromiso para ser parte de CIEMSA, una experiencia de formación y profesionalización de las Artes Escénicas en Magallanes que esperamos sea el inicio de una línea de trabajo constante por parte de nuestra compañía”, expresó Cristián Bustamante Guerrero. “Además –añadió– es un honor para nosotros poder recibir en Punta Arenas, a una artista de tanta trayectoria como es el maestro Jaime Lorca”.

CIEMSA, es una iniciativa de la compañía de Teatro La Última financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo de Artes Escénicas, convocatoria 2025, que contempla dos experiencias de formación para actores, actrices, artistas visuales y docentes: un taller de creación de máscaras teatrales, que realizó Tomás O’Ryan del 28 al 31 de julio en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro y el Seminario de Movimiento: marionetas y máscaras, a cargo de Jaime Lorca, que dará continuidad al trabajo realizado previamente, pero además abrió la posibilidad a la participación de diez nuevos participantes.

CIEMSA: Centro de Investigación y Exploración de Movimiento al Sur Austral
28 julio al 15 agosto 2025.

Créditos fotografías: https://teatroviajeinmovil.cl

Seminario Reglamentación termica f

ESTE MIÉRCOLES: SEMINARIO ABIERTO SOBRE REGLAMENTACIÓN TÉRMICA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ALCALDE RADONICH ACLARA SITUACIÓN CON MINSAL QUE CONTRADICE VERSIÓN DE GOBERNADOR FLIES

Leer Más

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

REUNIÓN POR CECOSF RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
parricidio

JUZGADO DE GARANTÍA DE PUNTA ARENAS ORDENA EL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL DE IMPUTADA POR PARRICIDIO

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
dormitorios

¿CUÁNTO DURA EL RESORTE DE UNA CAMA Y CUÁNDO HAY QUE RENOVARLA?

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Lanzamiento jornadas 2

LANZAMIENTO DE LAS XXVIII JORNADAS GANADERAS DE MAGALLANES

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
IMG_2758 - copia (1)

CARLOS ESCAFFI: “NOS CANSAMOS DE CANDIDATOS IMPUESTOS, DEMOSTRARÉ QUE LOS PERROS DE LA CALLE COMO YO PODEMOS HACERNOS ESCUCHAR”

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales