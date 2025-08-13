ACTOR JAIME LORCA IMPARTIRÁ SEMINARIO DE MOVIMIENTO DE MARIONETAS Y MÁSCARAS EN PUNTA ARENAS

​Continúa la experiencia de profesionalización para artistas escénicos en Magallanes. Este martes, 12 de agosto 2025, parte la segunda parte de CIEMSA: [ Centro de Investigación y Exploración de Movimiento al Sur Austral ] que organiza La Última compañía de teatro, gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas convocatoria 2025.



Esta vez se trata del Seminario de Movimiento: marionetas y máscaras, que impartirá el destacado actor Jaime Lorca, director de la compañía Viajeinmóvil –agrupación que lleva veinte años trabajando por el desarrollo y promoción del teatro de animación (objetos y marionetas) en Chile y el mundo.



El Seminario de Movimiento: marionetas y máscaras se realizará desde el 12 al 15 de agosto en el Espacio Cultural Casa Nómade, inaugurando a la vez dicho espacio cultural en Punta Arenas.



Los cupos para participar se encuentran completos, por lo que el director de La Última expresó su gratitud hacia la comunidad escénica local. “Agradecemos la motivación y el compromiso para ser parte de CIEMSA, una experiencia de formación y profesionalización de las Artes Escénicas en Magallanes que esperamos sea el inicio de una línea de trabajo constante por parte de nuestra compañía”, expresó Cristián Bustamante Guerrero. “Además –añadió– es un honor para nosotros poder recibir en Punta Arenas, a una artista de tanta trayectoria como es el maestro Jaime Lorca”.



CIEMSA, es una iniciativa de la compañía de Teatro La Última financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo de Artes Escénicas, convocatoria 2025, que contempla dos experiencias de formación para actores, actrices, artistas visuales y docentes: un taller de creación de máscaras teatrales, que realizó Tomás O’Ryan del 28 al 31 de julio en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro y el Seminario de Movimiento: marionetas y máscaras, a cargo de Jaime Lorca, que dará continuidad al trabajo realizado previamente, pero además abrió la posibilidad a la participación de diez nuevos participantes.



CIEMSA: Centro de Investigación y Exploración de Movimiento al Sur Austral

28 julio al 15 agosto 2025.



Créditos fotografías: https://teatroviajeinmovil.cl



