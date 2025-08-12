ESTE MIÉRCOLES: SEMINARIO ABIERTO SOBRE REGLAMENTACIÓN TÉRMICA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes y la Delegación Zonal Austral del Colegio de Arquitectos de Chile invitan a la comunidad a participar en el Seminario "Reglamentación Térmica y Soluciones Constructivas", una instancia clave para actualizar conocimientos y prepararse ante los nuevos desafíos normativos en materia de eficiencia energética y construcción sustentable.

La actividad se realizará el miércoles 13 de agosto en el Auditorio CChC Magallanes (Magallanes #671), y se llevará a cabo en dos horarios: de 9:00 a 12:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs. Ambas jornadas contarán con el mismo contenido, permitiendo a los asistentes elegir el horario que más les acomode. La entrada es liberada, pero los cupos son limitados. Inscripciones aquí.

Este seminario entregará una bajada práctica para que los profesionales del rubro comprendan de forma didáctica y aplicada cuáles son las nuevas exigencias que introduce la actualización del artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, normativa que entrará en vigencia el próximo 28 de noviembre. Se abordará el nuevo estándar en el acondicionamiento térmico de edificaciones, integrando desde los cambios más recientes, hasta fichas de productos, soluciones constructivas reales y buenas prácticas implementadas a nivel nacional.

Este seminario es organizado por el Comité de Suministros y Especialidades de la CChC Magallanes, junto a la Delegación Zonal Austral del Colegio de Arquitectos de Chile, y cuenta con el auspicio de Owens Corning y Saint-Gobain. La actividad reunirá a destacados expositores nacionales, entre ellos Gonzalo Mut, Gerente Comercial de Pasiva, quien abordará el tema "Nueva Normativa Térmica y Obligatoriedad de la Calificación Energética de Viviendas"; Francisco Martínez, Jefe de Actividad E.I.F.S. y Fachadas en Weber Saint-Gobain, quien presentará "Tercera Etapa de Normativa Térmica y Aporte del EIFS de Weber"; y Felipe Rojas, Diseñador Industrial y AEC Specification Chile en Owens Corning, con la ponencia "Portafolio de Productos Owens Corning".

