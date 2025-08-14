SEMINARIO SOBRE LA NUEVA REGLAMENTACIÓN TÉRMICA CONVOCÓ A MÁS DE 100 PARTICIPANTES

Más de cien personas asistieron al Seminario "Reglamentación Térmica y Soluciones Constructivas", evento organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes y la Delegación Zonal Austral del Colegio de Arquitectos de Chile. En la instancia se analizaron las nuevas exigencias incorporadas en la actualización del artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

​



"Este cambio normativo implica construir con mayor detalle y precisión, comprendiendo cómo cada componente de la vivienda influye en su desempeño térmico. No se trata solo de cumplir con una exigencia legal: el objetivo es mejorar el confort térmico y reducir el gasto en calefacción, algo fundamental en una región como la nuestra. A esto se suma la Calificación Energética de Vivienda, que ahora será obligatoria, junto con la aplicación práctica de la reglamentación: exigencias constructivas concretas. El principal desafío para las empresas del sector es tener claridad sobre qué soluciones podemos ofrecer hoy y qué debemos ajustar o mejorar. Este seminario cumplió su propósito: entregar información clara, actualizada y útil para quienes participan en el diseño, especificación, ejecución y suministro de materiales para viviendas", explicó José Carlos Oyarzún, presidente del Comité de Suministros y Especialidades de la CChC Magallanes.

​



El seminario ofreció una bajada práctica que permitió a los profesionales del sector comprender de forma didáctica y aplicada los alcances de la normativa, la cual entrará en vigencia el próximo 28 de noviembre. La jornada permitió actualizar conocimientos y prepararse para los nuevos desafíos normativos en materia de eficiencia energética y construcción sustentable.

​



"Con esta nueva reglamentación se producirá un cambio significativo y altamente beneficioso para la calidad de vida de nuestras comunidades. La normativa térmica presentaba muchas deficiencias, y esta actualización viene a resolverlas mediante nuevas exigencias de hermeticidad, ventilación y mejoras en la reglamentación. Evidentemente, esto tendrá un impacto en los costos, pero los beneficios serán importantes, especialmente en lo que respecta a la calidad del ambiente interior de las viviendas. Habitualmente atribuimos los problemas de eficiencia energética a la construcción —mejorar paneles, vidrios, aislamiento térmico—, pero gran parte de la solución comienza en el diseño", señaló César Alvial, presidente del Colegio de Arquitectos de Magallanes.

​



La actividad contó con la destacada participación del expositor nacional Gonzalo Mut, Gerente Comercial de Pasiva, quien presentó la charla "Nueva Normativa Térmica y Obligatoriedad de la Calificación Energética de Viviendas".





Durante su exposición, Mut explicó que uno de los principales cambios que introduce la normativa está relacionado con la aislación térmica de los muros: "Las exigencias en este aspecto —especialmente para zonas extremas como Magallanes— prácticamente se duplican. Otra consideración importante es la regulación de las superficies vidriadas, que dependerán de la orientación de la vivienda y del tipo de cristal que se utilice, como el doble vidriado hermético o termopanel, además del tipo de marco que se incorpore".

​



Mut también destacó cómo estos cambios se relacionan con la Calificación Energética de Viviendas, que ahora será obligatoria: "Toda esta normativa repercutirá directamente en la calificación energética que obtendrán las viviendas. En Magallanes, por ejemplo, puede que no se perciban tantos cambios radicales, ya que en la región existe una mayor costumbre de trabajar bajo los estándares de los Programas de Descontaminación Atmosférica (PDA). La normativa térmica se acopla bastante bien a esas exigencias, por lo que el sector construcción en Punta Arenas ya tiene experiencia en estas materias".





El Seminario también contó con presentaciones de soluciones constructivas reales y buenas prácticas implementadas a nivel nacional y presentación de productos acorde. En esa línea se presentó Francisco Martínez, Jefe de Actividad E.I.F.S. y Fachadas en Weber Saint-Gobain, quien presentó "Tercera Etapa de Normativa Térmica y Aporte del EIFS de Weber"; y Felipe Rojas, Diseñador Industrial y AEC Specification Chile en Owens Corning, con la ponencia "Portafolio de Productos Owens Corning".

​



La actividad se desarrolló en dos jornadas, una en la mañana y otra en la tarde, permitiendo la participación de un público diverso compuesto por constructores, arquitectos, profesionales del rubro y estudiantes del área de la construcción. La convocatoria fue alta en ambos horarios.

​



María Alicia Aguilar, analista de proyectos de eficiencia energética de la Seremi de Energía de Magallanes, destacó los beneficios concretos que traerá la implementación de la nueva reglamentación: "Tendremos viviendas que funcionarán mejor en términos energéticos. La nueva normativa térmica y el sistema de Calificación Energética de Viviendas permitirán que las familias conozcan el desempeño energético de sus hogares y, además, puedan tomar decisiones informadas al momento de comprar una vivienda. El gran desafío está en transmitir la importancia de estos cambios a los futuros propietarios. Esta transformación no solo mejorará la calidad de vida de las personas, sino que también se verá reflejada en sus bolsillos. Una mayor eficiencia energética implica un menor consumo en calefacción —clave en nuestra región—, lo que se traduce en un uso más responsable de la energía y una reducción en los costos mensuales".

​



Por su parte, Ignacio Cárcamo, estudiante de segundo año de Arquitectura de la Universidad de Magallanes (UMAG), valoró la experiencia desde una perspectiva formativa: "Es muy interesante comenzar a conocer la normativa térmica, entender los cambios que trae e ir adaptándose desde temprano a lo que viene en el futuro. La arquitectura influye profundamente en estos aspectos. Todos aspiramos a vivir en una vivienda cómoda y cálida, y para lograrlo, el diseño arquitectónico, junto con los nuevos métodos de aislamiento, son fundamentales".

​

