ANTÁRTICA, GESTIÓN DE RIESGOS Y TRANSPORTE DE CARGA DE PROYECTOS MARCARÁN SEMINARIO ORGANIZADO POR MAGALLANES PUERTO SOSTENIBLE

​Con una mirada estratégica sobre los desafíos de la macrozona sur-austral en relación con la Antártica, la gestión de riesgos en la Región de Magallanes y la experiencia en transporte de carga de proyectos, este lunes 8 de septiembre se realizará la tercera versión del seminario “Seguridad y Sostenibilidad en el Rubro Marítimo Portuario”.



Organizado por el comité Magallanes Puerto Sostenible, que reúne a quince empresas del rubro lideradas por la Empresa Portuaria Austral, esta instancia busca consolidarse como un espacio de aprendizaje, reflexión y articulación entre actores clave, promoviendo operaciones portuarias más sostenibles y con altos estándares de seguridad.



En esta edición 2025, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas desde las 08:15 horas, el programa se centrará en desafíos estratégicos para la Región de Magallanes.



Simón Fernández, oficial de la Marina con más de diez años de experiencia en la Armada de Chile, abordará los retos que enfrenta la macrozona sur-austral en el esfuerzo por mantener la conexión de nuestro país con la Antártica, considerada por especialistas como “el continente del futuro”.



También participarán Juan Carlos Andrades, director regional de Senapred, y Rodrigo Santana, subgerente Zona Austral del IST, quienes dialogarán con los asistentes sobre gestión de riesgos y desastres en la región.



Aerogeneradores para Argentina: una operación exitosa



Con la participación de más de nueve empresas e instituciones públicas, el traslado de dos aerogeneradores desde Punta Arenas hasta Argentina (Río Grande, en isla Tierra del Fuego), marcó un hito logístico, marítimo y portuario en el primer semestre en Magallanes.



Este caso será abordado en un conversatorio enfocado en el transporte de carga de proyectos, desde una perspectiva operacional, de seguridad y gestión de riesgos, profundizando en las etapas de descarga, acopio, traslado y embarque de equipos de gran tamaño.



En este espacio participarán el gerente general de la Empresa Portuaria Austral, Miguel Palma, junto a representantes de cuatro empresas clave en la operación: Sergio Vergara (Ian Taylor), Cristóbal Kulczewski (Tabsa), Diego Muñoz (Ulog) y Miguel Palacios (Ultraport).



Este evento es abierto y gratuito para toda la comunidad. Para participar, pueden inscribirse en https://acortar.link/gstG70 o visitar el perfil de LinkedIn de Magallanes Puerto Sostenible.



