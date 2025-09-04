ENAP MAGALLANES PARTICIPA EN SEMINARIO EMPRESARIAL Y RENUEVA CONVENIO CON LICEO INDUSTRIAL DE PUNTA ARENAS

​​Una intensa agenda de actividades relacionadas al mundo empresarial y académico ha tenido Enap Magallanes en las últimas semanas.



Una de ellas fue la participación del gerente de Producción y Desarrollo, Jorge Ojeda, en el seminario “Magallanes 360”, organizado por la Revista Negocio y la Municipalidad de Punta Arenas, y que reunió a representantes del sector público y privado. La instancia buscó abrir espacios de conversación sobre temas claves para el futuro de la región austral, tales como el cambio climático, la energía, la carbono-neutralidad y el desarrollo del hidrógeno verde.



Pudimos mostrar cómo, en 80 años de historia, Enap ha sabido reinventarse energéticamente y ha aplicado nuevas técnicas para la extracción de los hidrocarburos; también cómo ha incursionando en nuevas energías para aportar al desafío de la carbono-neutralidad”, explicó Ojeda, quien dio a conocer en su presentación algunos proyectos estratégicos que se ejecutan en la región para el abastecimiento de gas y las iniciativas relacionadas con hidrógeno verde, como la construcción de una planta en Cabo Negro y la reconfiguración de instalaciones para impulsar el desarrollo de la nueva industria.



La otra instancia en la que participó Enap Magallanes fue la renovación del convenio de colaboración entre el Liceo Industrial Luis Armando Quezada Acharán y el Consejo Asesor Empresarial, el cual es conformado por diversas empresas, entre ellas, Enap.



El director del establecimiento educacional, Raúl Alvarado, destacó que este trabajo colaborativo no sólo aporta recursos económicos, sino que apoyo logístico, pasantías, capacitaciones, prácticas profesionales y certificaciones.



Por su parte, la gerenta de Personas Enap Magallanes, Paola Leiva, relevó el compromiso que Enap ha mantenido en el tiempo con este liceo, siendo parte del Consejo Asesor desde 2022. “Durante estos años, hemos participado activamente en instancias que buscan otorgar a los estudiantes, y especialmente a las jóvenes, un espacio de intercambio de experiencias con nuestras profesionales, que les permita visualizar oportunidades laborales en áreas históricamente masculinizadas” explicó.



Asimismo y como ejemplo de este trabajo colaborativo, destacó que Enap Magallanes incorporó a la primera mujer tornera, Francisca Oyarzún, quien participó en un conversatorio de la empresa, luego hizo su práctica y fue contratada, cumpliendo hoy funciones en el área de Mantenimiento Laredo. “Una alianza entre las empresas y los liceos técnico-profesionales es estratégica porque crea un círculo virtuoso que reduce la distancia entre la educación y el trabajo, permitiendo que los/las jóvenes tengan más y mejores perspectivas laborales a futuro”, concluyó Leiva.









