Punta Arenas,
13 de agosto de 2025

DESDE ESTE MIÉRCOLES LAS LLAMADAS COMERCIALES Y MASIVAS DEBERÁN LLEVAR LOS PREFIJOS 600 Y 809 PARA SU IDENTIFICACIÓN

​La o las empresas que incumplan con la normativa, serán sancionadas de acuerdo con la regulación de la Ley General de Telecomunicaciones; lo que podría ser desde una amonestación a multas que van desde las 5 a 5.000 UTM.

PREFIJO LLAMADA COMERCIAL

​Concurridos los seis meses de plazo que tenían las empresas de telecomunicaciones para la implementación de la numeración especial, este miércoles 13 de agosto todas las llamadas comerciales y/o masivas, deseadas y no deseadas, deberán llevar los prefijos 600 y 809 para su identificación. Esto, en el marco de las medidas contenidas en la Agenda de Seguridad Digital del Gobierno.

Cabe recordar que el prefijo 600, corresponde a las llamadas solicitadas por los usuarios o que, eventualmente podrían ser esperadas al tratarse de llamadas provenientes de una empresa o institución con la cual ya tienen un vínculo; mientras que las llamadas que porten el 809, serán identificadas como no deseadas.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que “tenemos una muy buena noticia, que va en la línea de nuestra Agenda de Seguridad Digital y es que desde este 13 de agosto, empieza a regir la norma que obliga a que todas las llamadas comerciales y/o masivas, deben venir con este prefijo claramente identificable para la población. Esta medida permite que las personas sepan, que están recibiendo una llamada legítima y por el contrario, si lo llaman de un +569 o un número del extranjero para vender algo, se trata de una estafa. Estos números buscan protegernos, identificar llamadas spam y evitar estafas telefónicas, que esa es la principal función de esta normativa”.

Según un estudio de la empresa Hiya (2024), los chilenos reciben en promedio 28 llamadas spam al mes, la cifra más alta de toda Latinoamérica. Mientras que, según los datos de la PDI, durante el 2024 aumentó en un 19% el número de denuncias por estafas telefónicas respecto al 2023.

“Sin duda esta medida dará mayor seguridad para las y los usuarios de telefonía móvil. Es una noticia que hay conversar en familia para evitar malos ratos por llamadas indeseadas o derechamente prevenir ser víctimas de un delito, que es el principal objetivo de esta medida que impulsamos desde Subtel, porque creemos firmemente que las redes deben ser lugares seguros para las personas”, añadió el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich.

En tanto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, dijo que “con esta nueva ley y estos nuevos prefijos estamos generando una respuesta concreta y efectiva a quienes se hacen pasar por empresas para cometer estafas. En los últimos años hemos visto un aumento de este delito que afecta a todas las personas y en especial a nuestros adultos mayores, por lo que estos prefijos son un alerta clara para la ciudadanía: si recibo un llamado de un número desconocido, que no empieza con 600 u 809, esa llamada es una estafa”.

El cumplimiento de la normativa será fiscalizado por Subtel. Sin embargo, desde la Institución hacen el llamado a los usuarios a denunciar y/o reclamar por los canales correspondientes de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, si reciben llamados de empresas que no contengan los prefijos establecidos. De igual manera se detalla que, las empresas que no cumplan con la normativa podrían ser sancionadas con una amonestación o multa que podría ir desde las 5 a 5.000 UTM.

FOTO BIANCHI

SENADOR KARIM BIANCHI BUSCA REGULAR ALOJAMIENTOS DE CORTA ESTADÍA Y PREVENIR EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

Aguas Magallanes

ALCALDE RADONICH ACLARA SITUACIÓN CON MINSAL QUE CONTRADICE VERSIÓN DE GOBERNADOR FLIES

Leer Más

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

REUNIÓN POR CECOSF RÍO SECO (1)
parricidio

JUZGADO DE GARANTÍA DE PUNTA ARENAS ORDENA EL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL DE IMPUTADA POR PARRICIDIO

tomasino

MÁS DE MIL ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA FUERON 'TOMASINOS POR UN DÍA'

PAULINA LAGOS ENAP

ENAP MAGALLANES CULMINÓ CON ÉXITO PROGRAMA “TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA” TRAS DOS AÑOS DE ACOMPAÑAMIENTO DE SENDA

Neca afiche

TRAGICÓMICO DOCUMENTAL “NADA ES COMO ANTES” EXHIBE PROCESO CREATIVO DE LA PATOGALLINA PARA ADAPTACIÓN TELEVISIVA DE “ROMEO Y JULIETA”

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

