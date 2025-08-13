Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

13 de agosto de 2025

PDI PUNTA ARENAS MATERIALIZÓ LA EXPULSIÓN DE UN EXTRANJERO CONDENADO POR TRÁFICO Y MICROTRÁFICO DE DROGAS

En junio de 2019, a raíz del trabajo de análisis criminal desarrollado detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Punta Arenas, y en el marco de la operación “Santa Cruz”, el ciudadano dominicano fue detenido junto a una ciudadana boliviana.

pdidrogaspuq

​Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas de la Policía de Investigaciones de Chile llevaron a cabo la expulsión administrativa de un hombre de nacionalidad dominicana, de 44 años, que cumplió condena en la región por dos delitos asociados a la Ley de Drogas.

El comisario Leonardo Alegría, subjefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas señaló: “Detectives de esta unidad trasladaron al ciudadano extranjero hasta el aeropuerto internacional de Santo Domingo, República Dominicana, en donde fue entregado a las autoridades locales. La medida expulsiva, decretada por el Servicio Nacional de Migraciones, atendía a dos condenas del extranjero, una por el delito de tráfico ilícito de drogas y otra por microtráfico”, además agregó que “el sujeto no podrá ingresar a territorio nacional en un plazo de 25 años”.

Operación “Santa Cruz”

 
En junio de 2019, a raíz del trabajo de análisis criminal desarrollado detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Punta Arenas, y en el marco de la operación “Santa Cruz”, el ciudadano dominicano fue detenido junto a una ciudadana boliviana.

 
En ese procedimiento, se lograron incautar 200 gramos de Clorhidrato de Cocaína y 9.9 gramos de Cocaína Base, $613.000 en efectivo y diversos elementos asociados al ilícito.

 
Cabe señalar que la ciudadana boliviana detenida junto al hombre dominicano, fue expulsada de territorio nacional en enero de 2024 por detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, en cumplimiento a una medida decretada por el Servicio Nacional de Migraciones.


MINVU - Partivipativo calle Arauco_1

VECINAS Y VECINOS DE RÍO DE LA MANO VALORAN INICIO DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ARAUCO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

VECINAS Y VECINOS DE RÍO DE LA MANO VALORAN INICIO DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ARAUCO

Leer Más

​Estos trabajos se ejecutan en el marco del Llamado N° 33 del Programa de Pavimentos Participativos, que contempla una inversión histórica de más de 11 mil millones de pesos en la región de Magallanes.

​Estos trabajos se ejecutan en el marco del Llamado N° 33 del Programa de Pavimentos Participativos, que contempla una inversión histórica de más de 11 mil millones de pesos en la región de Magallanes.

MINVU - Partivipativo calle Arauco_1
nuestrospodcast
campañainvierno

AUMENTA A 62% POSITIVIDAD DE VIRUS RESPIRATORIOS EN LA REGIÓN Y AUTORIDADES LLAMAN A LA POBLACIÓN A INTENSIFICAR MEDIDAS DE AUTOCUIDADO

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Paulina Soriano (PDTA SEP) en Magallanes (4)

EN VISITA A MAGALLANES, PRESIDENTA DEL SISTEMA DE EMPRESAS PÚBLICAS DESTACA AVANCE EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
magallanesgpm

MAGALLANES DIRÁ PRESENTE EN NUEVA DIRECTIVA DEL GREMIO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS GENERADORES

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
boricfotopresidencia

"LA DESINFORMACIÓN ES UN PELIGRO": BORIC RESPONDE A LA OPOSICIÓN CON RESULTADOS DE EXÁMENES DE DROGAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas