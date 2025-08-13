Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

13 de agosto de 2025

SABRINA GARAY, PRECANDIDATA DEL PARTIDO REPUBLICANO, EXPONE SU PROYECCIÓN POLÍTICA Y VISIÓN PARA MAGALLANES

Buenos días región.

sabrinagaraypr

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la precandidata a diputada del Partido Republicano, Sabrina Garay, compartió con la audiencia sus motivaciones y propuestas en el marco de su precandidatura por la Región de Magallanes.

Garay, trabajadora social y funcionaria pública, destacó que su condición de debutante en política es una fortaleza. “Ser nueva es un muy buen punto, la gente en Magallanes está cansada de ver los mismos rostros siempre”, afirmó. Subrayó su arraigo en la zona: “Soy magallánica, crecida, criada y malcriada en Magallanes, conozco muy bien los problemas pero no solamente los que yo creo que son problemas para Magallanes que es importante de solucionar, sino también me he dado el tiempo de estar y preguntar a las personas cuáles son las necesidades de Magallanes”.

La precandidata enfatizó que su compromiso es representar a la región antes que a un partido: “Yo creo que uno en el Parlamento no puede ser la voz de un partido político, yo quiero ser la voz de Magallanes, que Magallanes sienta al fin que tiene una fiel representante de su región”. También cuestionó el desempeño de los actuales representantes: “Es poco lo que sabemos de nuestros parlamentarios en avances reales para la región”.

En la conversación, abordó temas de género, empleo y las etiquetas en diversas materias que, según dijo, suelen asociarse a su colectividad. “Soy mujer, magallánica, funcionaria pública de un servicio de la mujer, tengo conocimiento hoy día bastante amplio respecto a temas de equidad de género que son súper importantes, hoy día como sociedad no podemos retroceder ningún paso”, señaló. Agregó que le preocupa el aumento del desempleo, especialmente femenino: “Hemos visto que con el gobierno actual tenemos un desempleo que aumentó mucho y que sobre todo afecta a las mujeres, en un gobierno que se dice ser feminista”.

Frente a las críticas hacia su partido, respondió: “Se nos dice que el Partido Republicano no le da voz a mujeres y bueno aquí estoy yo. Se dice que somos clasistas, yo soy una magallánica de clase media, estudiante en la Universidad de Magallanes, mi papá es vendedor”.

Garay reafirmó que una eventual candidatura buscaría canalizar las demandas y preocupaciones de la comunidad magallánica, con la promesa de una representación más cercana y comprometida con las realidades locales.



diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES: “MATHESON LE DIO LA ESPALDA A MAGALLANES Y A LA COMUNIDAD CHILOTA AL ABSTENERSE DE UN FERIADO REGIONAL”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ALCALDE RADONICH ACLARA SITUACIÓN CON MINSAL QUE CONTRADICE VERSIÓN DE GOBERNADOR FLIES

Leer Más

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

REUNIÓN POR CECOSF RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
parricidio

JUZGADO DE GARANTÍA DE PUNTA ARENAS ORDENA EL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL DE IMPUTADA POR PARRICIDIO

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
PREFIJO LLAMADA COMERCIAL

DESDE ESTE MIÉRCOLES LAS LLAMADAS COMERCIALES Y MASIVAS DEBERÁN LLEVAR LOS PREFIJOS 600 Y 809 PARA SU IDENTIFICACIÓN

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Seminario Reglamentación termica f

ESTE MIÉRCOLES: SEMINARIO ABIERTO SOBRE REGLAMENTACIÓN TÉRMICA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
agrupacionverdeesperanza

NUEVA AGRUPACIÓN REALIZARÁ ACTOS CONMEMORATIVOS EN PUERTO NATALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)