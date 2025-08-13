SABRINA GARAY, PRECANDIDATA DEL PARTIDO REPUBLICANO, EXPONE SU PROYECCIÓN POLÍTICA Y VISIÓN PARA MAGALLANES

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la precandidata a diputada del Partido Republicano, Sabrina Garay, compartió con la audiencia sus motivaciones y propuestas en el marco de su precandidatura por la Región de Magallanes.

Garay, trabajadora social y funcionaria pública, destacó que su condición de debutante en política es una fortaleza. “Ser nueva es un muy buen punto, la gente en Magallanes está cansada de ver los mismos rostros siempre”, afirmó. Subrayó su arraigo en la zona: “Soy magallánica, crecida, criada y malcriada en Magallanes, conozco muy bien los problemas pero no solamente los que yo creo que son problemas para Magallanes que es importante de solucionar, sino también me he dado el tiempo de estar y preguntar a las personas cuáles son las necesidades de Magallanes”.

La precandidata enfatizó que su compromiso es representar a la región antes que a un partido: “Yo creo que uno en el Parlamento no puede ser la voz de un partido político, yo quiero ser la voz de Magallanes, que Magallanes sienta al fin que tiene una fiel representante de su región”. También cuestionó el desempeño de los actuales representantes: “Es poco lo que sabemos de nuestros parlamentarios en avances reales para la región”.

En la conversación, abordó temas de género, empleo y las etiquetas en diversas materias que, según dijo, suelen asociarse a su colectividad. “Soy mujer, magallánica, funcionaria pública de un servicio de la mujer, tengo conocimiento hoy día bastante amplio respecto a temas de equidad de género que son súper importantes, hoy día como sociedad no podemos retroceder ningún paso”, señaló. Agregó que le preocupa el aumento del desempleo, especialmente femenino: “Hemos visto que con el gobierno actual tenemos un desempleo que aumentó mucho y que sobre todo afecta a las mujeres, en un gobierno que se dice ser feminista”.

Frente a las críticas hacia su partido, respondió: “Se nos dice que el Partido Republicano no le da voz a mujeres y bueno aquí estoy yo. Se dice que somos clasistas, yo soy una magallánica de clase media, estudiante en la Universidad de Magallanes, mi papá es vendedor”.

Garay reafirmó que una eventual candidatura buscaría canalizar las demandas y preocupaciones de la comunidad magallánica, con la promesa de una representación más cercana y comprometida con las realidades locales.





