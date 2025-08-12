Punta Arenas,
12 de agosto de 2025

ENAP MAGALLANES CULMINÓ CON ÉXITO PROGRAMA “TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA” TRAS DOS AÑOS DE ACOMPAÑAMIENTO DE SENDA

​La compañía finalizó las siete etapas del programa, fortaleciendo su cultura preventiva y el bienestar de sus trabajadores, en línea con el Plan Nacional de Drogas 2024-2030.

PAULINA LAGOS ENAP

​La Empresa Nacional del Petróleo en Magallanes (ENAP) ha completado con éxito el Programa Trabajar con Calidad de Vida, iniciativa impulsada por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) que promueve entornos laborales saludables y libres de consumo de alcohol y otras drogas.

 
El proceso, desarrollado durante dos años de acompañamiento y asesoría técnica de SENDA Magallanes, contó con la activa participación de un equipo preventivo coordinador, integrado por representantes de distintas áreas de la empresa, que lideró las acciones y garantizó su sostenibilidad en el tiempo.

 
El programa se implementó en siete etapas, que incluyeron:

 
Diagnóstico de calidad de vida laboral: identificación de factores de bienestar y riesgo.
Diseño participativo de una política preventiva y plan de acción.
Capacitación del comité preventivo: formación técnica y liderazgo preventivo.
Ejecución del plan de acción en toda la organización.
Difusión y sensibilización sobre efectos del consumo de alcohol y otras drogas.
Acompañamiento y detección temprana de posibles situaciones de riesgo.
Evaluación final y retroalimentación para garantizar mejoras sostenibles.

 
Este trabajo se enmarca en los objetivos del Plan Nacional de Drogas 2024-2030, que involucra el fortalecimiento de la prevención en espacios laborales como estrategia clave para proteger la salud de las trabajadoras y los trabajadores, mejorar la productividad y fomentar entornos seguros.

 
“Para nosotros es un desafío bastante importante, sobre todo en la lógica de generar culturas preventivas en la comunidad laboral. La respuesta que ha tenido esta empresa nos demuestra que el camino colaborativo es clave para disminuir los riesgos asociados al consumo”, manifestó Álvaro Díaz Roa, director regional (s) de SENDA en Magallanes y la Antártica Chilena.

 
“Este programa no sólo previene el consumo, sino que mejora la calidad de vida de las personas en todos sus ámbitos: laboral, familiar y personal. Felicitamos especialmente al equipo preventivo coordinador por su compromiso y liderazgo durante estos dos años de trabajo conjunto.”

 
En tanto, el gerente general de ENAP Magallanes, Rodrigo Bustamante Villegas puntualizó: “En ENAP Magallanes asumimos este programa como una oportunidad para fortalecer nuestro compromiso con la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros trabajadores. Haber completado todas las etapas de “Trabajar con Calidad” de Vida nos deja no solo con resultados concretos, sino con una cultura preventiva más sólida y un equipo humano más comprometido con su propio cuidado y el de sus compañeros.”

 
Con la finalización de este proceso, ENAP Magallanes reafirma su compromiso con el bienestar de sus trabajadoras y sus trabajadores y muestra cómo la prevención en los espacios laborales, con acompañamiento técnico especializado, puede generar cambios sostenibles y aportar al desarrollo de comunidades laborales más saludables y seguras.


CON MIRADA A LA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES EN MAGALLANES

INICIATIVA DEL MINVU Y MUNICIPIO: POBLACIÓN NELDA PANICUCCI FUE SELECCIONADA POR EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO DEL MINVU

​El comité regional de selección del Llamado del Programa Quiero Mi Barrio, seleccionó a la Población Nelda Panicucci, ubicada al sur poniente de Punta Arenas.

​El comité regional de selección del Llamado del Programa Quiero Mi Barrio, seleccionó a la Población Nelda Panicucci, ubicada al sur poniente de Punta Arenas.

MUNICIPIO DE RÍO VERDE SE SUMA AL PLAN SALMÓN 2050 EN MAGALLANES

ENAP MAGALLANES CULMINÓ CON ÉXITO PROGRAMA "TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA" TRAS DOS AÑOS DE ACOMPAÑAMIENTO DE SENDA

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES DESTACA PROYECTO QUE ENTREGA ALIVIO TRIBUTARIO A LA CLASE MEDIA Y A MÁS DE UN MILLÓN DE PYMES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PARTIDO RADICAL EN MAGALLANES ENTREGA SU APOYO A VERÓNICA AGUILAR COMO DIPUTADA Y JEANNETTE JARA PARA PRESIDENTA DE CHILE

