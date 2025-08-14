TRIBUNAL AMBIENTAL RECHAZÓ RECLAMACIONES EN CONTRA DEL PROYECTO «ENSANCHAMIENTO CANAL KIRKE ÚLTIMA ESPERANZA”

​Dos reclamaciones fueron presentadas ante el Tercer Tribunal Ambiental en contra de la Comisión de Evaluación de Magallanes, que rechazó la solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental favorable (RCA Nº76/2021) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto «Ensanchamiento Canal Kirke Última Esperanza”, en la ciudad de Punta Arenas. Se trata de las causas R-31-2023, interpuesta por comunidades indígenas y R-32-2023 (acumulada) presentada por un conjunto de personas naturales. Ambas solicitaron al Tribunal anular dicha resolución por vicios y defectos que tuvo el procedimiento de participación ciudadana, omisión del proceso de Consulta Indígena y errada determinación del área de influencia del proyecto y sus impactos.





El Tribunal, luego de la revisión de las presentaciones de las partes y de los antecedentes de las causas, rechazó las reclamaciones interpuestas indicando, por un lado, que parte de sus alegaciones no es congruente con el contenido puesto previamente en conocimiento de la autoridad administrativa, por lo que respecto de ellas se produce desviación procesal. Agregó que no se advierte vulneración a las normas que rigen la participación ciudadana en el contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Por otro lado, en cuanto a los impactos significativos sobre la fauna marina, las reclamaciones no prosperaron, ya que el titular presentó medidas de mitigación que fueron consideradas adecuadas por la autoridad.

Sobre la eventual incompatibilidad del Proyecto con la Reserva Nacional Kawésqar, la sentencia señala que, sin perjuicio de que el Proyecto ingresó a tramitación antes de la creación de la Reserva, “la declaratoria fue considerada en el proceso de evaluación ambiental, estimándose que no se afectarán sus objetos de protección”, lo que fue refrendado por la Corporación Nacional Forestal y la Corporación Nacional Indígena en el contexto de la evaluación. Lo anterior también en consideración de que los impactos sobre fauna marina fueron adecuadamente abordados y que se descartó la generación de efectos significativos sobre el paisaje y comunidades indígenas.

Proyecto de ensanchamiento





El Proyecto, ubicado a más de 50 km al suroeste de Punta Arenas, en la provincia de Última Esperanza, consiste en la ejecución de obras de ensanchamiento del canal Kirke, con el objetivo de permitir el tránsito de las naves en condiciones de seguridad. Su titular es el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena.

Más antecedentes de la sentencia en el expediente electrónico R-31-2023

Fuente: 3ta.cl

