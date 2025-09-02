Punta Arenas,
2 de septiembre de 2025

COMENZÓ LA SEGUNDA VERSIÓN DE LA FERIA DE RECICLAJE ECO - PUQ 2025

​El evento, organizado por la Municipalidad de Punta Arenas a través de su Comisión de Cambio Climático, se llevará a cabo desde este martes hasta el miércoles en la Sala Zona Austral.

FR 6
Con el objetivo de fomentar la educación ambiental, el consumo responsable y la gestión sustentable de residuos en la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Comisión de Cambio Climático, organizó la segunda versión de la Feria del Reciclaje ECO - PUQ 2025.
 
El espacio cuenta con 20 stands de emprendimientos locales centrados en el reciclaje y la economía circular, además de charlas y talleres de educación medioambiental, y el tradicional Ecocaje, que en esta edición incluye nuevas preguntas.
 
Tras el éxito de su primera edición en 2024, que convocó a más de mil personas en una sola jornada, el alcalde de la comuna se mostró esperanzado y afirmó que buscan duplicar la cantidad de visitantes en esta nueva versión.
 
"Ahora estamos dos días en Zona Franca, pero ojo, con elementos que son, por ejemplo, para perros, para gatos, de ropa muy ondera. Estamos hablando de elementos que vamos a ocupar. No es jugar a hacer algo para guardarlo. No, es para poder reutilizar cosas", sostuvo el jefe comunal, Claudio Radonich.
 
Uno de los emprendimientos que participa en la feria es Arq & CAT, de Mauricio Gallardo, quien reutiliza cartón para diseñar mobiliario para mascotas. "Esto nace de la observación de que, por ejemplo, en mi casa tengo cajas de cartón que están todas destruidas por mis gatos. Entonces dije: ¿de qué manera podría hacer un mobiliario más atractivo, más armonioso, más estético? Me gustan los domos también, es una estructura que he hecho en madera, y pensé: ¿por qué no podría hacer un domo de cartón? Esto es lo que resultó, y la verdad es que es bastante atractivo".
 
Sobre los stands, la autoridad comunal señaló: "Se van a sorprender con muy buenos precios, pero sobre todo con este vínculo, PUQ 30/30, para bajar nuestro índice de contaminación. Por eso queremos sumar a más gente a esta ruta, que lo único que busca es que nuestra ciudad sea líder en sostenibilidad, con una rama, por supuesto, siempre en el emprendimiento", indicó Radonich.
 
Por su parte, Francisco Aliste, subgerente de Negocios y Marketing de Zona Austral, comentó: "Invitamos a toda la comunidad a participar activamente, a traer sus plásticos y cartones, y a conocer el trabajo que realizan los emprendedores comprometidos con el medio ambiente. Esta feria forma parte del convenio 30/30, que impulsa acciones conjuntas entre Zona Franca y el municipio para avanzar hacia una ciudad más limpia y consciente".


