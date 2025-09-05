Punta Arenas,
5 de septiembre de 2025

HNH ENERGY AVANZA EN SU PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

​El proyecto avanza en su proceso de Evaluación Ambiental, incorporando mejoras técnicas, nuevas medidas con foco en el resguardo ambiental y patrimonial y manteniendo su compromiso con la comunidad, en respuesta a las observaciones recibidas de parte de la autoridad y la comunidad en octubre de 2024.

HNH Energy ingresó la Adenda de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto de amoníaco verde que está desarrollando en la comuna de San Gregorio, Región de Magallanes. El documento responde a más de 1.400 observaciones realizadas por servicios públicos y la ciudadanía, consolidando mejoras técnicas, medidas de conservación y un enfoque de corresponsabilidad territorial.


Entre los compromisos destacan el fortalecimiento de las medidas de mitigación y compensación sobre la avifauna, con énfasis en el Canquén Colorado y el Caiquén. Estas contemplan, entre otras cosas, un área de conservación de más de 700 hectáreas y un centro de reproducción para el canquén colorado y el caiquén. Asimismo, se incorpora un rediseño de la Ruta CH-255 en la Zona Típica Estancia San Gregorio, con un trazado de mínimo impacto, acompañado de iniciativas de activación cultural y turística.


El director del proyecto, Mario Marchese, aseguró que "durante estos meses no solo hemos trabajado intensamente en responder cada observación, sino también en estar presentes en el territorio. Creemos que los grandes proyectos deben construirse de forma dialogante, con respeto por el entorno natural y el patrimonio, y con una relación activa con las comunidades locales."


Con esta nueva etapa, HNH Energy reafirma su compromiso con el desarrollo de una industria limpia, sostenible y respetuosa del patrimonio en Magallanes. El proyecto busca consolidarse como un referente de innovación ambiental y diálogo con el territorio, promoviendo soluciones adaptadas a la realidad local, con foco en el respeto ambiental, la mejora continua y una vinculación activa, permanente y transparente con las comunidades.



HNH ENERGY AVANZA EN SU PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

