Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

11 de agosto de 2025

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

ethanguon

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la suspensión condicional del procedimiento en contra de Ethan Guo, piloto estadounidense que está imputado por aterrizar sin autorización en la Antártica, la resolución aprobó una salida alternativa: deberá pagar $30.000 dólares (cerca de 30 millones de pesos chilenos) y prohibición de ingreso al país por tres años.

El joven de 19 años fue acusado por el Ministerio Público de los delitos consumados de proporcionar información falsa al control de tierra y aterrizar sin la autorización en aeropuerto o aeródromo, estos perpetrados el 28 de junio cuando Guo llegó hasta territorio antártico en su avioneta Cessna.

Fue la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) la que presentó los antecedentes al ente persecutor apuntando que “puso en riesgo la seguridad del tráfico aéreo que llevó a la autoridad a declarar a la aeronave como extraviada. Con su actuar, Ethan Guo infringió la norma aeronáutica ‘DAN 01′ de la DGAC“.

Fue formalizado el domingo 9 de julio, quedando la medida cautelar de arraigo nacional. Momentáneamente, el imputado se encuentra viviendo en la base aérea Antártica de la FACH porque no tenía los medios para viajar a Punta Arenas.

Tras los antecedentes entregados por Fiscalía y por la defensa, el juez Franco Reyes aprobó la salida alternativa bajo las condiciones de donar la suma de 30.000 dólares (29.102.700 pesos chilenos) a Fundación Nuestros Hijos, en un plazo no mayor a 30 días y, además, la prohibición de ingreso de Ethan Guo a territorio nacional por el término de tres años.

Junto con ello, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, indicó que la donación se debe efectuar en un lapso de 72 horas después de que arribe al continente. Además, añadió que la avioneta de Guo no está incautada, por lo que deberá hacer un pago a la FACH por el servicio de guarda del avión.

“Un incumplimiento de cualquiera de las condiciones, la causa se reabre y se sigue la investigación hasta poder llegar a la etapa de incursionar”, afirmó el persecutor.

Fuente: latercera.com


DÍA DE LA NIÑEZ (24)

ALREDEDOR DE 4.000 PERSONAS CELEBRARON EL DÍA DE LA NIÑEZ EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

Leer Más

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

ethanguon
nuestrospodcast
Velada 3

CERRO SOMBRERO CONMEMORÓ EL 60° ANIVERSARIO DE SU DECLARATORIA COMO PUEBLO CON EMOTIVA VELADA

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Velada 3

CERRO SOMBRERO CONMEMORÓ EL 60° ANIVERSARIO DE SU DECLARATORIA COMO PUEBLO CON EMOTIVA VELADA

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
IMG_2758 - copia (1)

CARLOS ESCAFFI: “NOS CANSAMOS DE CANDIDATOS IMPUESTOS, DEMOSTRARÉ QUE LOS PERROS DE LA CALLE COMO YO PODEMOS HACERNOS ESCUCHAR”

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
seremisaludfiscalizacion

AUTORIDAD SANITARIA REFUERZA FISCALIZACIÓN DE JUGUETES PREVIO AL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN TODAS LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda l