Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

14 de agosto de 2025

GASCO MAGALLANES ADVIERTE SOBRE EL USO INDEBIDO DE LAS INSTALACIONES DE GAS NATURAL

Comunicado de prensa.

Gasco_frontis
Producto del constante monitoreo de las redes de distribución de gas natural, GASCO Magallanes ha identificado diversas irregularidades en las conexiones domiciliarias y redes de distribución de gas natural, los cuales conforme a la normativa vigente son calificados como "actos irregulares" que pueden poner en riesgo integridad y seguridad del servicio. Las autoridades competentes han sido informadas para su debida investigación de estos hechos.

En particular, se ha observado con especial atención la intervención en los medidores de gas, que puede conllevar a la falsificación del registro de los consumos, ya sea por la acción de terceros o mediante conexiones irregulares realizadas directamente en el empalme, lo cual impide la medición adecuada. Asimismo, informamos está prohibida cualquier acción que implique la reactivación de un servicio suspendido —por motivos como la morosidad o la detección de fugas en las redes interiores— cuando dicha intervención sea ejecutada por personas ajenas a GASCO Magallanes. Estas prácticas generan un riesgo inminente de incendio o explosión, con potenciales daños a la propiedad y a la integridad de las personas.

Además, queda expresamente prohibido alterar el uso destinado al gas suministrado o modificar las condiciones del servicio sin la debida acreditación ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, como ocurre, por ejemplo, cuando se incrementa el consumo en el interior de una propiedad sin la evaluación de un instalador autorizado.

En caso de detectarse cualquier acto irregular, la empresa procederá a suspender de forma inmediata el servicio, ya sea a nivel del medidor o de la red de gas, y notificará a la autoridad correspondiente. Cada una de estas alteraciones expone a los usuarios y a las instalaciones a los riesgos inherentes a la manipulación de los sistemas de distribución de gas natural. Asimismo, se ha informado que los costos asociados a la regularización de tales irregularidades serán de cargo del cliente o consumidor.


Gasco_frontis

GASCO MAGALLANES ADVIERTE SOBRE EL USO INDEBIDO DE LAS INSTALACIONES DE GAS NATURAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

TRIBUNAL AMBIENTAL RECHAZÓ RECLAMACIONES EN CONTRA DEL PROYECTO «ENSANCHAMIENTO CANAL KIRKE ÚLTIMA ESPERANZA”

Leer Más

​Las reclamaciones buscaban dejar sin efecto la resolución de la Comisión de Evaluación de Magallanes, que rechazó la solicitud de invalidación de la RCA del Proyecto.

​Las reclamaciones buscaban dejar sin efecto la resolución de la Comisión de Evaluación de Magallanes, que rechazó la solicitud de invalidación de la RCA del Proyecto.

R-31-2023
nuestrospodcast
natalesretroexacvadora

COMUNA DE NATALES LIDERA PROYECTO PARA ERRADICAR MICROBASURALES Y RECUPERAR ESPACIOS NATURALES

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
pgm4a7slep

CRECE LA COBERTURA DEL PROGRAMA 4 A 7 EN ESCUELAS DEL SLEP MAGALLANES

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
diputadomorals

DIPUTADA MORALES: "EL CANDIDATO KAST HABLA DE MANO DURA CONTRA LA DELINCUENCIA, PERO ELUDE DAR LA CARA POR EVENTUAL VÍNCULO CON EL CRIMEN ORGANIZADO DE MILITANTE"

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
PAT4

SE INSTALA ESPACIO DE DIFUSIÓN CONTRA EL TRÁFICO DE BIENES PATRIMONIALES EN COMPLEJO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abi