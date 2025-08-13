Punta Arenas,
13 de agosto de 2025

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA FAE PUERTO NATALES FESTEJARON EL DÍA DE LA NIÑEZ CON UN TOUR HISTÓRICO POR LA COMUNA

​Recorrieron sectores emblemáticos como el mirador de Villa Cariño, Puerto Bories, Puerto Consuelo, Puerto Prat, Laguna Sofía y el Muelle Histórico de la costanera.

faenatales

En el marco del Día de la Niñez, el pasado 9 de agosto, los niños, niñas y adolescentes del Programa Familias de Acogida Especializada (FAE) Puerto Natales, realizaron un "Tour Histórico" por sectores característicos de la comuna. La actividad fue realizada en conjunto con la agencia de turismo W Circuit, quienes facilitaron el servicio que incluyó la excursión panorámica, traslado privado y guía certificado.

 

El recorrido inició en el mirador de Villa Cariño para apreciar la vista panorámica de todo Puerto Natales, para luego llegar a la Colonia Isabel Riquelme, lugar de asentamiento de los primeros establecimientos ganaderos próximos a la ciudad. Luego de ello, la excursión continuó por el Muelle Histórico de la costanera de Puerto Natales, hogar de una colonia de cormoranes y que representa el vestigio del pasado industrial.

 

Luego de muchas fotos y videos, continuaron el viaje hacia localidades históricas como Puerto Bories, Puerto Prat, Puerto Consuelo, y Laguna Sofía. Finalmente, la excursión finalizó con una once en la cafetería Cacique Mulato.

 

Sobre ello, Alexandra Sandoval Valdebenito, trabajadora social del FAE, destacó la pertinencia de la actividad en el Día de la Niñez señalando que "cada acción que se tome desde FAE o cualquier institución que quiera acompañar los procesos, es por y para los niños".

 

El Tour Histórico Puerto Natales es una excelente alternativa para conocer la historia local. Tiene una duración de tres horas ideal para todas las edades, pues el recorrido es breve y no se requiere de caminatas intensas. Recorre los principales sitios de interés de Puerto Natales y sus hermosos paisajes, acompañado del relato histórico del guía turístico.

 

En tanto, Ciro González Cárdenas, propietario de la agencia W Circuit, mencionó que "nos invitaron a participar y estamos dispuestos a ayudar y seguir participando en todo lo que podamos".

 

El Programa FAE trabaja con niños, niñas y adolescentes (NNA) de alta vulnerabilidad, quienes deben ser separados de sus familias de origen por orden de un Tribunal. Debido a ello, los profesionales del FAE buscan e instalan al NNA en una familia de acogida por un periodo transitorio. Aquellos que estén interesados en vincularse como familias de acogida pueden llamar a los teléfonos 612-270357/+569 87162100, escribir al correo [email protected], o visitar la oficina ubicada en Yungay 356.


FAMILIA DE PUERTO NATALES INICIA CAMPAÑA PARA COSTEAR MILLONARIO TRATAMIENTO DE NIÑO CON DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE

