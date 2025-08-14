Punta Arenas,
14 de agosto de 2025

FACILITADORAS INTERCULTURALES DEL CESFAM DAMIANOVIC Y CECOSF FORTALECIENDO VIDAS INFORMAN SOBRE EL PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDÍGENAS EN POLAR COMUNICACIONES

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Graciela Díaz y Fresia Guichapani —facilitadoras interculturales del Programa PESPI en el CESFAM Damianovic y Cecosf Fortaleciendo Vidas— junto a Daniela Oyarzo, trabajadora social del Cecosf Fortaleciendo vidas, conversaron sobre la importancia y el alcance del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI) en la región de Magallanes.

El PESPI busca que la población indígena, tanto rural como urbana, mejore su situación de salud mediante estrategias que faciliten el acceso a una atención adecuada, oportuna y de calidad, respetando, reconociendo y protegiendo los sistemas de salud de los pueblos originarios. Entre sus principales acciones se encuentra contribuir a mejorar la calidad, accesibilidad y resolutividad en la atención de salud a través de estrategias de facilitadores, asesores, sensibilización y capacitación con enfoque intercultural.

El programa incorpora la transversalización del enfoque intercultural en los distintos programas de salud, orientando las actividades hacia la pertinencia cultural. Además, apoya procesos de reconocimiento, salvaguarda, fortalecimiento y complementariedad de los sistemas culturales de salud de los pueblos indígenas, fomentando la participación activa de las comunidades originarias en la formulación y evaluación de planes de salud intercultural a través de mesas regionales, provinciales y locales.

En el CESFAM y el Cecosf, el PESPI atiende entre 100 y 120 personas mensualmente. La atención al público se realiza de lunes a viernes, en horario de 9:30 a 12:30 horas.


TARJETA PUNTA ARENAS AMPLÍA BENEFICIOS EN SALUD CON CLÍNICA IMET

HIDRÓGENO VERDE: GOBIERNO Y AUTORIDADES LOCALES LANZAN PROGRAMA QUE ENTREGARÁ ELECTROLIZADORES A LICEOS TÉCNICOS DE PUNTA ARENAS

​Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 y busca fortalecer las capacidades técnicas a nivel local y la formación de capital humano para la operación, mantención y supervisión de sistemas de hidrógeno verde en la región.

​Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 y busca fortalecer las capacidades técnicas a nivel local y la formación de capital humano para la operación, mantención y supervisión de sistemas de hidrógeno verde en la región.

PDI DETIENE EN PORVENIR A UN SUJETO POR EL DELITO ABIGEATO

cchcmagallanes

CCHC MAGALLANES PRESENTÓ PROPUESTA TÉCNICA PARA NUEVO PLAN REGULADOR DE PUNTA ARENAS Y ABORDA APROBACIÓN DEL PEDZE

CRECE LA COBERTURA DEL PROGRAMA 4 A 7 EN ESCUELAS DEL SLEP MAGALLANES

seremiseguridad

SEREMI DE SEGURIDAD RESPONDE A ALCALDE RADONICH Y DETALLA TRABAJO COORDINADO EN MAGALLANES

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales