ESTUDIANTES SALESIANOS DIFUNDEN ACTIVIDADES DE LA SEMANA SALESIANA 2025 EN POLAR COMUNICACIONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, tres estudiantes representantes de colegios salesianos de Punta Arenas compartieron detalles sobre las actividades de la Semana Salesiana 2025.

Los estudiantes que participaron de la conversación fueron Matías Cárcamo del Instituto Don Bosco, Catalina González del Instituto Sagrada Familia y Fernanda Muñoz del Liceo María Auxiliadora. Durante la entrevista, explicaron que esta conmemoración reúne a los cuatro colegios salesianos de la comuna: Liceo San José, Instituto Don Bosco, Instituto Sagrada Familia y Liceo María Auxiliadora.

El domingo 10 de agosto, las comunidades educativas participaron en el tradicional desfile dominical, marcando el inicio de una semana de celebraciones. Las actividades incluyen encuentros internos en cada establecimiento, así como competencias y dinámicas conjuntas entre las instituciones, organizadas en alianzas y juegos que fomentan la integración.

El cierre de la Semana Salesiana contempla la realización de una eucaristía, instancia que reunirá a estudiantes, docentes y comunidad educativa para finalizar las celebraciones.





​



​

