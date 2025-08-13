Punta Arenas,
13 de agosto de 2025

ESTUDIANTES SALESIANOS DIFUNDEN ACTIVIDADES DE LA SEMANA SALESIANA 2025 EN POLAR COMUNICACIONES

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, tres estudiantes representantes de colegios salesianos de Punta Arenas compartieron detalles sobre las actividades de la Semana Salesiana 2025.

Los estudiantes que participaron de la conversación fueron Matías Cárcamo del Instituto Don Bosco, Catalina González del Instituto Sagrada Familia y Fernanda Muñoz del Liceo María Auxiliadora. Durante la entrevista, explicaron que esta conmemoración reúne a los cuatro colegios salesianos de la comuna: Liceo San José, Instituto Don Bosco, Instituto Sagrada Familia y Liceo María Auxiliadora.

El domingo 10 de agosto, las comunidades educativas participaron en el tradicional desfile dominical, marcando el inicio de una semana de celebraciones. Las actividades incluyen encuentros internos en cada establecimiento, así como competencias y dinámicas conjuntas entre las instituciones, organizadas en alianzas y juegos que fomentan la integración.

El cierre de la Semana Salesiana contempla la realización de una eucaristía, instancia que reunirá a estudiantes, docentes y comunidad educativa para finalizar las celebraciones.




ESTUDIANTES DISFRUTARON Y APRENDIERON DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EXPLORA EN PUERTO WILLIAMS

VECINAS Y VECINOS DE RÍO DE LA MANO VALORAN INICIO DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ARAUCO

​Estos trabajos se ejecutan en el marco del Llamado N° 33 del Programa de Pavimentos Participativos, que contempla una inversión histórica de más de 11 mil millones de pesos en la región de Magallanes.

​Estos trabajos se ejecutan en el marco del Llamado N° 33 del Programa de Pavimentos Participativos, que contempla una inversión histórica de más de 11 mil millones de pesos en la región de Magallanes.

FISCALIZAN TERRENOS FISCALES EN ÁREA DE SAN JUAN

GLACIAR DERRETIDO DEVOLVIÓ LOS RESTOS DE UN HOMBRE BRITÁNICO QUE MURIÓ EN LA ANTÁRTICA HACE 66 AÑOS

KARATE EN MAGALLANES: TRADICIÓN, TRABAJO FUNCIONAL Y NUEVAS GENERACIONES

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas