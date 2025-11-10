Punta Arenas,
10 de noviembre de 2025

ESCUELA CROACIA INVITA A SU “4° MUESTRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” ESTE MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

Buenos días región.

esccroacia

Esta mañana, en Polar Comunicaciones –en el programa “Buenos Días Región”,  el profesor de la Escuela Croacia, Otto Gessell, junto a las estudiantes Madeleine Catalan (7° básico) y Sofia Obando (5° básico), integrantes del “Club Ecologico” de la Escuela Croacia, conversaron e informaron a la comunidad sobre la “4° Muestra de educación ambiental” que se celebrará el miércoles 12 de noviembre y que será abierta al público de 10 a 12:30 Hrs. La iniciativa se efectuará frente a las dependencias del establecimiento, en calle Croacia entre Jorge Montt y Quillota.

Explicaron que esta muestra tiene por objetivo visibilizar el sello ambiental de la escuela, el cual se ve implementado en diferentes políticas internas como también en la ejecución de talleres de medio ambiente, reciclaje y formación ciudadana para todos sus niveles desde pre kínder hasta 8° básico. Durante la jornada, las y los estudiantes de diferentes niveles educativos presentarán temas enfocados en el medio ambiente, con más de 13 puestos que incluyen trabajos de los estudiantes y consejos ecológicos. Las temáticas abordadas serán energías renovables, huella de carbono, reciclaje, reutilizar y reducir, flora y fauna, parques y reservas regionales, y cambio climático, entre otros, además de intervenciones artísticas. Participarán también organizaciones e instituciones relacionadas a temáticas ambientales.

La invitación –señalaron– es a toda la ciudadanía y a los vecinos del Barrio Croata, a acercarse a visitar esta muestra preparada por la comunidad educativa de la Escuela Croacia. Cabe destacar que, si el clima no permite su desarrollo en el exterior, la actividad se ejecutará al interior del edificio.




PIANISTA LETÓN ARMANDS ĀBOLS DESLUMBRÓ AL PÚBLICO MAGALLÁNICO

MAGALLANES Y ANTOFAGASTA, LAS ZONAS QUE CONCENTRAN EL 57% DE LA INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

DEBATE PRESIDENCIAL ANATEL: CANDIDATOS SE ENFRENTAN POR ÚLTIMA VEZ PREVIO A LAS ELECCIONES

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

JÓVENES RURALES DEL SUR DERRIBAN EL MITO DEL CAMPO SIN RELEVO Y APUESTAN POR LA AGROECOLOGÍA COMO NEGOCIO

ÚLTIMA FECHA DE LA II LIGA ESCOLAR DE ATLETISMO REFLEJÓ EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA DISCIPLINA EN LA COMUNA, REUNIENDO A MÁS DE 230 JÓVENES DEPORTISTAS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

TABSA Y ROTARY CLUB CELEBRAN A LOS MEJORES COMPAÑEROS 2025 CON NAVEGACIÓN POR LA BAHÍA DE PUNTA ARENAS