ANTE ALZA PERMANENTE DE PASAJES AÉREOS, PARLAMENTARIOS MAGALLÁNICOS BUSCAN REBAJAS EN TARIFAS AÉREAS POR MOTIVOS DE SALUD Y PARA DEPORTISTAS REGIONALES

Con el objeto de tratar uno de los temas que es de gran preocupación para quienes habitan en la región de Magallanes, el senador Alejandro Kusanovic y el diputado Christian Matheson sostuvieron este miércoles una reunión con ejecutivos de LATAM parte solicitar a la compañía analizar la posibilidad que las personas que deban ser evacuadas por emergencias médicas debidamente acreditada, puedan tener una rebaja en el valor de los pasajes aéreos, al igual que las delegaciones deportivas que deban viajar a la zona central del país para participar en competencias deportivas nacionales o internacionales.



A su vez, los legisladores solicitaron que de concretarse la paralización del sindicato de pilotos de LATAM, por no llegar a acuerdo en las negociaciones con la Empresa, esta paralización no afecte la conectividad de Magallanes con el resto del país.



Para Matheson, resulta fundamental que la huelga de pilotos "no afecte la conectividad de Magallanes con el resto del país, por cuanto LATAM hoy día cubre al menos el 70% de los traslados vía aérea a la zona central y una paralización de actividades afectaría gravemente quienes habitamos en esta región, como también afectaría fuertemente a la economía por ser este medio de transporte el que se utiliza para exportar la producción salmonera en fresco".



Por su parte, Kusanovic manifestó que el encuentro con los ejecutivos de la aerolínea LATAM resultó ser muy productiva. "Tuvimos la oportunidad de exponer la visión de los magallánicos y las dificultades que enfrentamos para viajar, especialmente cuando es por motivos de salud, la tercera edad y las necesidades de nuestros deportistas que participan a nivel nacional. Resulta fundamental que comprendan las inquietudes de nuestra región, que se encuentra aislada totalmente de Chile."



"Pudimos profundizar los desafíos que enfrenta la industria aérea, tanto a nivel nacional como mundial, debido a la baja de aviones en operación por ajustes técnicos y desplazamientos de líneas a nuevos mercados", agregó el senador, junto con apuntar que esperan "recibir una respuesta a fin de mes, lo que representa un paso positivo para llegar con soluciones ante los desafíos de conectividad que enfrentamos"



Por último, Matheson subrayó que "los ejecutivos de LATAM se comprometieron a estudiar dentro de los próximos 15 días la posibilidad de otorgar una condición especial en cuanto a precio de pasajes a personas que deban evacuar la región por urgencias médicas extendiendo este beneficio también a las delegaciones deportivas que deban ir a competir a eventos nacionales, lo que constituiría un gran gesto hacia Magallanes en cuanto a responsabilidad social empresarial".

