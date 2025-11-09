ESCUELA CROACIA ORGANIZA SU 4° MUESTRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

La comunidad educativa de la Escuela República de Croacia se encuentra preparando la cuarta versión de su muestra de educación ambiental, iniciativa que convoca a toda su comunidad educativa, así como también a instituciones y organizaciones externas ligadas al cuidado y difusión ambiental. Se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre de 10 a 12:30 Hrs. en la calzada de calle Croacia, frente al establecimiento, entre calles Jorge Montt y Quillota.

La muestra tiene por objetivo visibilizar el sello y certificación ambiental de la escuela, que se ve implementado en diferentes políticas internas como también en la ejecución de talleres de medio ambiente, reciclaje y formación ciudadana para todos sus niveles desde pre kínder hasta 8° básico. Asimismo, busca difundir, promover y educar sobre temáticas ecológicas atingentes, entregando contenidos y también aportando sugerencias para adoptar hábitos cotidianos sustentables.

Durante la jornada, las y los estudiantes de diferentes niveles educativos presentarán temas enfocados en el medio ambiente, con más de 13 puestos que incluyen trabajos de los estudiantes como maquetas, infografías y presentaciones artísticas. Las temáticas abordadas son diversas, como cuidado de los recursos, huella de carbono, reciclaje, reutilizar y reducir, flora y fauna, parques y reservas regionales, polinizadores, entre otros. El eje de esta versión de la actividad se centra en el cambio climático y cómo cada una de las temáticas presentadas influye o se ve afectada por este.

La invitación es a toda la ciudadanía y vecinos del Barrio Croata, a acercarse a visitar esta muestra preparada por la comunidad educativa de la Escuela Croacia. Cabe destacar que, si el clima no permite su desarrollo en el exterior, la actividad se ejecutará al interior del edificio.





