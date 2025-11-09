Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de noviembre de 2025

ESCUELA CROACIA ORGANIZA SU 4° MUESTRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Iniciativa que convoca a toda su comunidad educativa. ​

WhatsApp Image 2025-08-21 at 21

La comunidad educativa de la Escuela República de Croacia se encuentra preparando la cuarta versión de su muestra de educación ambiental, iniciativa que convoca a toda su comunidad educativa, así como también a instituciones y organizaciones externas ligadas al cuidado y difusión ambiental. Se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre de 10 a 12:30 Hrs. en la calzada de calle Croacia, frente al establecimiento, entre calles Jorge Montt y Quillota.

La muestra tiene por objetivo visibilizar el sello y certificación ambiental de la escuela, que se ve implementado en diferentes políticas internas como también en la ejecución de talleres de medio ambiente, reciclaje y formación ciudadana para todos sus niveles desde pre kínder hasta 8° básico. Asimismo, busca difundir, promover y educar sobre temáticas ecológicas atingentes, entregando contenidos y también aportando sugerencias para adoptar hábitos cotidianos sustentables.

Durante la jornada, las y los estudiantes de diferentes niveles educativos presentarán temas enfocados en el medio ambiente, con más de 13 puestos que incluyen trabajos de los estudiantes como maquetas, infografías y presentaciones artísticas. Las temáticas abordadas son diversas, como cuidado de los recursos, huella de carbono, reciclaje, reutilizar y reducir, flora y fauna, parques y reservas regionales, polinizadores, entre otros. El eje de esta versión de la actividad se centra en el cambio climático y cómo cada una de las temáticas presentadas influye o se ve afectada por este.

La invitación es a toda la ciudadanía y vecinos del Barrio Croata, a acercarse a visitar esta muestra preparada por la comunidad educativa de la Escuela Croacia. Cabe destacar que, si el clima no permite su desarrollo en el exterior, la actividad se ejecutará al interior del edificio.




Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

145 NIÑOS VOLARON CON “ALAS POR UN SUEÑO” DE DAP

Leer Más

Alumnos de cuatro establecimientos educacionales de Punta Arenas, uno de Porvenir y tres de Santiago.


Alumnos de cuatro establecimientos educacionales de Punta Arenas, uno de Porvenir y tres de Santiago.


unnamed
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-08-21 at 21

ESCUELA CROACIA ORGANIZA SU 4° MUESTRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
MI 1

MINISTERIO DE ECONOMÍA E ITREND BUSCAN DISMINUIR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE TIENEN LAS AMENAZAS NATURALES EN SECTORES PRODUCTIVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
portada33_3690ba946797f71

OFICIAL DE EJÉRCITO ES UNA DE LAS 100 MUJERES LÍDERES 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
cmaldonado

EX MINISTRO CARLOS MALDONADO PLANTEA QUE EVELYN MATTHEI PODRÍA ENCABEZAR “UN GOBIERNO DE ACUERDOS”

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250