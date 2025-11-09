Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de noviembre de 2025

MINVU Y DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE SE UNEN PARA LLEVAR EDUCACIÓN TRIBUTARIA A LOS BARRIOS DE TODO EL PAÍS

Iniciativa se implementará a través del Programa “Quiero Mi Barrio. ​

1

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) firmarán un importante acuerdo que tiene por objeto llevar educación tributaria a los barrios del país, promoviendo el emprendimiento y el desarrollo económico local.

La Defensoría del Contribuyente es un servicio público cuya misión es resguardar, promover y proteger los derechos de las y los contribuyentes, principalmente de aquellos más vulnerables y de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de servicios gratuitos y especializados, que permitan un adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Los servicios que presta la Defensoría del Contribuyente son totalmente gratuitos y promueven una solución oportuna y especializada ante posibles vulneraciones de derechos, dudas y/o diferencias de criterios o interpretación de la autoridad fiscal. Además, considera un importante programa de acompañamiento y educación tributaria, que será clave en el relacionamiento con el Programa “Quiero Mi Barrio”.

El Defensor del Contribuyente, Ricardo Pizarro, explicó que “en el convenio con el Programa “Quiero Mi Barrio” el principal vínculo estará determinado en el servicio de acompañamiento y educación tributaria,  aunque eso no quita que los beneficiarios puedan acceder a los otros servicios de la Dedecon como, por ejemplo, la solicitud de defensa administrativa y/o judicial ante una eventual vulneración de sus derechos por la autoridad fiscal (Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas o Tesorería General de la República)”

La Defensoría del Contribuyente tiene el Programa de Acompañamiento Tributario “Emprendo Contigo”, el cual está enfocado a emprendedores no formalizados, emprendedores recién formalizados y trabajadores de ferias libres, programa que también estará disponible para las vecinas y vecinos de los barrios del Minvu.

La alianza considera que personal de la Defensoría del Contribuyente realizará capacitación a los profesionales del Programa “Quiero Mi Barrio” de todo el país. Luego se programarán charlas, actividades de difusión y jornadas para capacitar a dirigentes vecinales, vecinos y vecinas, emprendedores y mujeres de los diferentes barrios de Chile.

El jefe División de Desarrollo Urbano del Minvu, Vicente Burgos, destacó que el Programa “Quiero Mi Barrio” y la Defensoría del Contribuyente se han unido para promover la formalización y el emprendimiento, educar en materia tributaria, informar sobre los derechos que tienen los contribuyentes, difundir y orientar a emprendedores locales de los barrios de todo Chile para entregar conocimiento, herramientas y desarrollo a sus negocios locales.

Además, podrán difundir los alcances de la nueva ley de ferias libres, considerando que en muchos de los barrios donde se implementa el “Programa Quiero Mi Barrio” hay ferias o bien vecinos y vecinas que trabajan en estos importantes espacios de economía local.

La ceremonia de firma del convenio contó con la participación de emprendedoras de un marcadillo de un barrio de Colina, en la Región Metropolitana, quienes agradecieron y valoraron la iniciativa, ya que les permitirá resolver dudas, capacitarse y recibir educación tributaria. 

Es preciso indicar que los servicios que entrega la Defensoría del Contribuyente pueden ser solicitados a través de la página web www.dedecon.cl y para aquellos que no tienen acceso a internet pueden acceder a una oficina de ChileAtiende. Los vecinos y vecinas del Programa “Quiero Mi Barrio” tendrán una atención prioritaria a partir de este convenio entre ambas instituciones.  


MINVU - Ciudad de los Vientos_nov25

MINVU ANUNCIA SEGUNDO LLAMADO 2025 DEL SUBSIDIO HABITACIONAL PARA SECTORES MEDIOS DS1

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

145 NIÑOS VOLARON CON “ALAS POR UN SUEÑO” DE DAP

Leer Más

Alumnos de cuatro establecimientos educacionales de Punta Arenas, uno de Porvenir y tres de Santiago.


Alumnos de cuatro establecimientos educacionales de Punta Arenas, uno de Porvenir y tres de Santiago.


unnamed
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-08-21 at 21

ESCUELA CROACIA ORGANIZA SU 4° MUESTRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
MI 1

MINISTERIO DE ECONOMÍA E ITREND BUSCAN DISMINUIR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE TIENEN LAS AMENAZAS NATURALES EN SECTORES PRODUCTIVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
portada33_3690ba946797f71

OFICIAL DE EJÉRCITO ES UNA DE LAS 100 MUJERES LÍDERES 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
cmaldonado

EX MINISTRO CARLOS MALDONADO PLANTEA QUE EVELYN MATTHEI PODRÍA ENCABEZAR “UN GOBIERNO DE ACUERDOS”