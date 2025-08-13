DIRIGENTES SOCIALES DE SALUD CONMEMORARON SU DÍA

​A fin de visibilizar el invaluable rol que desarrollan en el ámbito salud, dirigentes de la sociedad civil y voluntariados, se desarrolló la primera Feria Informativa Día del Dirigente Social y Comunitario en Mall Espacio Urbano, dando cuenta del trabajo asociativo en participación ciudadana.



“Esta fue una iniciativa de la Unión Comunal, apoyada por la SEREMI y el Servicio de Salud, para relevar la experiencia que tenemos los dirigentes en salud que de pronto estamos un poco olvidados, pocos reconocidos también, siendo que el trabajo que desarrollamos en beneficio de la comunidad es grande, en el sentido que tenemos que pelear mucho con las políticas públicas para mejorar la calidad de vida y atención en salud”, indicó Tatiana Leuquén, Presidenta de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo de Salud de Punta Arenas.



La dirigente, también comentó que de la actividad participaron voluntariados presentes en el Hospital Clínico de Magallanes, Damas de Rojo, Verde, Blanco y Celeste; Consejos de Desarrollo y otros voluntariados que están anexos a la temática salud. “Esta es una primera versión por lo que siempre faltan, pero esperamos que el próximo año se puedan unir más agrupaciones”, enfatizó Tatiana Leuquén.



Destacando que los dirigentes sociales y comunitarios dejan parte de su vida, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de quienes representan, el Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz, señaló que, “las organizaciones las hace la gente, pero las empujan sus dirigentes y eso queremos visibilizar en esta feria, y entregar información valiosa de la gestión y accionar de las organizaciones especialmente en el área de salud”.



Por su parte, la SEREMI de Salud, Lidia Amarales, explicó, “hemos visitado esta feria de la Unión Comunal con el Delegado Presidencial y realmente emociona y nos produce mucha felicidad el ver cómo la comunidad se organiza para trabajar en conjunto con nosotros del área de la salud, los distintos profesionales, porque la salud desde el punto de vista de la salud pública, es biopsicosocial. La salud no viene de arriba, está relacionado con las dolencias, con las vivencias, con las condiciones de salud mental de la población, y si no lo hacemos con la comunidad, simplemente no podemos abordar todos los problemas de salud pública que los vecinos, las personas tienen”.



Agregó que “por eso es tan relevante el trabajo que realizan las distintas organizaciones de la Unión Comunal y los diversos voluntariados: el grupo Renacer, que reúne a personas recuperadas del alcoholismo; las Damas de Verde, que apoyan a pacientes con cáncer; las Damas de Rojo, con sus 55 años de trayectoria, entre otras, y por supuesto, la presidenta de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo, la señora Tatiana, que es un motor incansable. Porque esta unidad, comunidad y sociedad civil organizada, más nuestro Gobierno, que está preocupado por la salud de las personas, es un vínculo virtuoso que es lo que nos va a llevar a tener una mejor salud y calidad de vida”, resaltó la SEREMI.



En la misma línea, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, manifestó que el objetivo del Servicio al apoyar estas iniciativas es visibilizar el rol y trabajo que desempeñan los dirigentes desde la sociedad civil. “Es importante dar a conocer esta labor, porque también a través de la escuela de dirigentes, estamos promoviendo la formación de capital social y de nuevos dirigentes para que puedan potenciar la labor de la comunidad, y sean activos comunitarios que nos ayuden a difundir la voz de salud en toda la comunidad”, enfatizó la directora.



Consignar que el Día Nacional del Dirigente Social y Comunitario, se instauró el año 1998, en reconocimiento al trabajo que a diario y de manera voluntaria, entregan miles de hombres y mujeres a lo largo del país en beneficio directo de sus barrios y comunidades.



