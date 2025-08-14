14 de agosto de 2025
DIPUTADA JAVIERA MORALES CRITICA ABSTENCIÓN DE MATHESON EN FERIADO REGIONAL Y DESTACA AVANCE DE PROYECTO SOBRE USO DE CELULARES EN CLASES
Buenos días región.
Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes, Javiera Morales Alvarado, abordó dos temas de relevancia para la comunidad.
En primer lugar, lamentó profundamente el rechazo a la propuesta de establecer un feriado regional, apuntando directamente a la responsabilidad de la derecha y, en particular, a la abstención de un parlamentario del distrito. “Matheson le dio la espalda a Magallanes y a la comunidad chilota al abstenerse de un feriado regional”, expresó Morales, calificando la postura como una señal de desinterés hacia las demandas locales.
Posteriormente, la parlamentaria informó sobre un avance legislativo impulsado desde su labor en el Congreso: la aprobación en la Comisión de Educación del Senado de su proyecto que regula el uso de celulares en las salas de clases. Morales destacó que la medida busca mejorar el ambiente de aprendizaje y fomentar la concentración de los estudiantes, asegurando que la iniciativa responde a una inquietud planteada por comunidades educativas de distintas regiones.
HIDRÓGENO VERDE: GOBIERNO Y AUTORIDADES LOCALES LANZAN PROGRAMA QUE ENTREGARÁ ELECTROLIZADORES A LICEOS TÉCNICOS DE PUNTA ARENAS
Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 y busca fortalecer las capacidades técnicas a nivel local y la formación de capital humano para la operación, mantención y supervisión de sistemas de hidrógeno verde en la región.
Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 y busca fortalecer las capacidades técnicas a nivel local y la formación de capital humano para la operación, mantención y supervisión de sistemas de hidrógeno verde en la región.