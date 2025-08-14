DIPUTADA JAVIERA MORALES CRITICA ABSTENCIÓN DE MATHESON EN FERIADO REGIONAL Y DESTACA AVANCE DE PROYECTO SOBRE USO DE CELULARES EN CLASES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes, Javiera Morales Alvarado, abordó dos temas de relevancia para la comunidad.

En primer lugar, lamentó profundamente el rechazo a la propuesta de establecer un feriado regional, apuntando directamente a la responsabilidad de la derecha y, en particular, a la abstención de un parlamentario del distrito. “Matheson le dio la espalda a Magallanes y a la comunidad chilota al abstenerse de un feriado regional”, expresó Morales, calificando la postura como una señal de desinterés hacia las demandas locales.

Posteriormente, la parlamentaria informó sobre un avance legislativo impulsado desde su labor en el Congreso: la aprobación en la Comisión de Educación del Senado de su proyecto que regula el uso de celulares en las salas de clases. Morales destacó que la medida busca mejorar el ambiente de aprendizaje y fomentar la concentración de los estudiantes, asegurando que la iniciativa responde a una inquietud planteada por comunidades educativas de distintas regiones.





​

