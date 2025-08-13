Punta Arenas,
13 de agosto de 2025

ATENCIONES DEL SECTOR JUSTICIA SE TRASLADAN ESTE JUEVES 14 HASTA LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Comunicado de prensa.

FOTO PLAZA DE JUSTICIA UMAG

​Este jueves 14, de 09:00 a 11:00 horas, las dependencias de la Universidad de Magallanes (Patio del Edificio de Humanidades) se abrirán para albergar una nueva “Plaza de Justicia y Derechos Humanos”, instancia de participación ciudadana destinada a responder dudas, brindar orientación y gestionar trámites, junto con difundir el quehacer del Ministerio de Justicia y DD.HH.

 
La Seremi del ramo, Michelle Peutat Alvarado, formuló un llamado a la ciudadanía, y en especial a la comunidad educativa de esta Casa de Estudios, a hacerse parte de este operativo en terreno que contará con la totalidad de los servicios de la cartera de Justicia. Como es habitual, esta undécima “Plaza de Justicia y DD.HH.” del año estará abierta a diversas prestaciones como: orientación jurídica gratuita en los ámbitos de familia, civil, laboral y penal; obtención de cédulas de identidad y pasaportes, Clave Única y certificados del Registro Civil; información del proceso de eliminación de antecedentes penales, entre otras.

 
En la jornada del jueves se harán presentes: el Servicio de Registro Civil e Identificación, la Corporación de Asistencia Judicial, Gendarmería de Chile, Defensoría Penal Pública, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y Servicio Médico Legal. A ellos se sumarán como invitados el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y el Servicio Nacional de Migraciones.

 
Finalmente, la autoridad regional instó a la ciudadanía mantenerse atenta a las redes sociales de la SEREMÍA de Justicia y DD.HH., para informarse sobre futuras atenciones extraordinarias en Punta Arenas y otras comunas de la región.



REFUERZAN ORIENTACIONES CON DIRECTORAS Y DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARA PREVENIR Y ENFRENTAR CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR

Aguas Magallanes

CARABINEROS INCAUTA MÁS DE UN KILO DE MARIHUANA EN OPERATIVO EN PUNTA ARENAS

​La acción policial culminó con dos detenidos de nacionalidad colombiana y la incautación de droga y dinero en efectivo.

PREFIJO LLAMADA COMERCIAL

DESDE ESTE MIÉRCOLES LAS LLAMADAS COMERCIALES Y MASIVAS DEBERÁN LLEVAR LOS PREFIJOS 600 Y 809 PARA SU IDENTIFICACIÓN

AquaChile Ballon 1

50 EMPRENDEDORES DE PUERTO NATALES SE GRADÚAN DE LA ACADEMIA DE FORMACIÓN DE AQUACHILE Y ADQUIEREN HERRAMIENTAS CLAVE PARA IMPULSAR EL ÉXITO DE SUS NEGOCIOS

logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas