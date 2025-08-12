Punta Arenas,
12 de agosto de 2025

CÁMARA APRUEBA PROYECTO DEL DIPUTADO BIANCHI PARA TENER UN CONTROL PREVENTIVO DE LOS LISTADOS DE PASAJEROS EN LÍNEAS AÉREAS

​El proyecto viene a complementar la ley actual, también del diputado Carlos Bianchi, que permite a las policías solicitar los listados después de realizados los vuelos, y ahora se podrán requerir previamente de forma preventiva obligando a las aerolíneas informar la identidad de pasajeros a la PDI, Carabineros y el Ministerio Público.

​Con 133 votos a favor, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó y despachó al Senado para su segundo trámite el proyecto de ley de autoría del diputado magallánico, Carlos Bianchi, para llenar vacíos legales del Código Aeronáutico y evitar el tránsito aéreo de delincuentes, indocumentados y personas con prontuario.

El proyecto viene a complementar la ley actual, también del diputado Carlos Bianchi, que permite a las policías solicitar los listados después de realizados los vuelos, y ahora se podrán requerir previamente de forma preventiva obligando a las aerolíneas informar la identidad de pasajeros a la PDI, Carabineros y el Ministerio Público.

Para el diputado independiente Carlos Bianchi, faltaba una ley de los controles de listados de pasajeros que fuera preventiva, y se desarrolló en conjunto con autoridades locales "Este es un trabajo que llevamos más de tres años haciendo entre el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y al concejal Germán Flores, le estamos diciendo al país, pero particularmente a nuestra región de Magallanes, que estamos llevando a cabo el trabajo más responsable, más serio, para no permitir el ingreso de delincuentes, para no permitir el ingreso de personas con prontuario, para no permitir el ingreso de extranjeros indocumentados. No queremos que nos cambie la realidad de nuestra región de Magallanes, queremos seguir siendo la región que todas y todos hemos conocido y hemos vivido, y este proyecto de ley es una gran contribución".

Según Bianchi, con este proyecto, sumado al Control Biométrico y el Control "ex post", existirán 3 leyes que desde Magallanes vendrán a contribuir con la seguridad de todo el país, y pedirá se le otorgue urgencia en el Senado "Le hemos pedido a la ministra Macarena Lobos que le coloque urgencia suma para que la tramitación del Senado no dure más de dos a tres meses y de esta manera tengamos una nueva ley de la República que tiene que ver con los listados de pasajeros preventivos, con los listados de pasajeros que ya es ley para investigar y con los controles biométricos. Son tres leyes en materia de seguridad potentes que van a contribuir a un mejor trabajo de las policías, de carabineros y de la PDI".

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES DESTACA PROYECTO QUE ENTREGA ALIVIO TRIBUTARIO A LA CLASE MEDIA Y A MÁS DE UN MILLÓN DE PYMES

ALCALDE RADONICH ACLARA SITUACIÓN CON MINSAL QUE CONTRADICE VERSIÓN DE GOBERNADOR FLIES

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

JUZGADO DE GARANTÍA DE PUNTA ARENAS ORDENA EL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL DE IMPUTADA POR PARRICIDIO

R-15-2025

AUSTRALIS MAR PRESENTÓ RECLAMO DE ILEGALIDAD CONTRA LA SMA POR IMPEDIR LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

MAGALLANES IMPULSA EL TURISMO SOSTENIBLE Y GASTRONÓMICO CON DOS EVENTOS INTERNACIONALES APROBADOS POR EL COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DE CORFO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

