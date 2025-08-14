DELEGADO PRESIDENCIAL COMENTA SOBRE EL LLAMADO A “MANO DURA” POR PARTE DEL ALCALDE Y ADVIERTE SOBRE RIESGOS DE “POPULISMO PENAL”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, abordó los recientes hechos de violencia ocurridos en Punta Arenas y respondió a los comentarios del alcalde que solicitaban “mano dura” contra la delincuencia.

Ruiz Pivcevic señaló que es necesario precisar qué significa este concepto: “cuando el alcalde llamaba a la mano dura, y ahí también escuché al general (de Carabineros) que decía pero qué es la mano dura? a qué se refiere con mano dura? yo creo que eso es bueno que se explicite”. El delegado sostuvo que, si por “mano dura” se entiende poner a los delincuentes rápidamente en manos de la justicia, “eso se hace” y reconoció “enormemente la labor de Carabineros y PDI que rápidamente siempre actúan… quienes cometen delito tan rápidamente detenidos y pasan por la justicia”.

No obstante, advirtió sobre el riesgo de interpretaciones que puedan derivar en “apremios ilegítimos” o en discursos punitivos sin resultados efectivos: “porque cuando hablamos de estos discursos de mano dura que llegan muchas veces a un populismo penal, como por ejemplo hay que aumentar las penas, se han aumentado las penas y los delitos siguen en alza, o algunos dicen que cuando hay involucrados menores hay que bajar la edad de imputabilidad… tampoco se resuelve”.

Ruiz Pivcevic recalcó que la respuesta estatal debe mantener el marco democrático y no replicar la violencia: “lo de la violencia responder con violencia yo creo que tenemos que mantener ciertas normas que nos damos como sociedad para una convivencia democrática”.



