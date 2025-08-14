Punta Arenas,
14 de agosto de 2025

SENCE MAGALLANES REALIZARÁ FERIAS LABORALES EL 20 Y 27 DE AGOSTO EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES

Buenos días región.

sencemagallanes

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la directora regional del SENCE, Doris Sandoval Miranda, junto a la profesional del SENCE Magallanes, Mabel Toledo Villarroel, entregaron información a la comunidad sobre las próximas actividades orientadas a la empleabilidad en la región.

En la entrevista, destacaron la invitación a sumarse a la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) y participar en las dos ferias laborales que se desarrollarán en el mes de agosto: la primera, el 20 en Punta Arenas, y la segunda, el 27 en Puerto Natales.

Para optimizar la experiencia de quienes asistan, instaron a ingresar previamente al sitio www.bne.cl utilizando la clave única, con el fin de crear o actualizar el perfil de usuario. Este debe incluir experiencia laboral, nivel de estudios, datos personales, currículum propio, además de cartas de recomendación u otros documentos que acrediten la trayectoria profesional. 

El SENCE Magallanes reiteró que esta es una oportunidad para acercar a la comunidad a las mejores ofertas de empleo de la región. 


DIPUTADA JAVIERA MORALES CRITICA ABSTENCIÓN DE MATHESON EN FERIADO REGIONAL Y DESTACA AVANCE DE PROYECTO SOBRE USO DE CELULARES EN CLASES

HIDRÓGENO VERDE: GOBIERNO Y AUTORIDADES LOCALES LANZAN PROGRAMA QUE ENTREGARÁ ELECTROLIZADORES A LICEOS TÉCNICOS DE PUNTA ARENAS

​Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 y busca fortalecer las capacidades técnicas a nivel local y la formación de capital humano para la operación, mantención y supervisión de sistemas de hidrógeno verde en la región.

​Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 y busca fortalecer las capacidades técnicas a nivel local y la formación de capital humano para la operación, mantención y supervisión de sistemas de hidrógeno verde en la región.

PDI DETIENE EN PORVENIR A UN SUJETO POR EL DELITO ABIGEATO

CCHC MAGALLANES PRESENTÓ PROPUESTA TÉCNICA PARA NUEVO PLAN REGULADOR DE PUNTA ARENAS Y ABORDA APROBACIÓN DEL PEDZE

CRECE LA COBERTURA DEL PROGRAMA 4 A 7 EN ESCUELAS DEL SLEP MAGALLANES

SEREMI DE SEGURIDAD RESPONDE A ALCALDE RADONICH Y DETALLA TRABAJO COORDINADO EN MAGALLANES

