SENCE MAGALLANES REALIZARÁ FERIAS LABORALES EL 20 Y 27 DE AGOSTO EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la directora regional del SENCE, Doris Sandoval Miranda, junto a la profesional del SENCE Magallanes, Mabel Toledo Villarroel, entregaron información a la comunidad sobre las próximas actividades orientadas a la empleabilidad en la región.

En la entrevista, destacaron la invitación a sumarse a la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) y participar en las dos ferias laborales que se desarrollarán en el mes de agosto: la primera, el 20 en Punta Arenas, y la segunda, el 27 en Puerto Natales.

Para optimizar la experiencia de quienes asistan, instaron a ingresar previamente al sitio www.bne.cl utilizando la clave única, con el fin de crear o actualizar el perfil de usuario. Este debe incluir experiencia laboral, nivel de estudios, datos personales, currículum propio, además de cartas de recomendación u otros documentos que acrediten la trayectoria profesional.

El SENCE Magallanes reiteró que esta es una oportunidad para acercar a la comunidad a las mejores ofertas de empleo de la región.



