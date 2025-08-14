Punta Arenas,
14 de agosto de 2025

TARJETA PUNTA ARENAS AMPLÍA BENEFICIOS EN SALUD CON CLÍNICA IMET

​Los nuevos descuentos incluyen exámenes de laboratorio y atención de urgencias.

TARJETA PUQ Y CLÍNICA IMET (4)

La Municipalidad de Punta Arenas anunció la ampliación de los beneficios de la Tarjeta Punta Arenas gracias a un nuevo convenio con la Clínica IMET, que suma importantes descuentos en áreas clave de la salud. A la bonificación del 15% de copago en exámenes de imagenología, que incluye resonancia magnética, scanner, rayos y mamografía, se agregan ahora un 15% de descuento en el servicio de urgencias y un 10% en el copago de todos los exámenes clínicos procesados en el laboratorio MEDI-LAB.


El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, recordó que "con IMET firmamos el convenio en diciembre de 2023 y hasta ahora más de 11.000 pacientes han podido acceder a estos descuentos. Hace unas semanas se incorporaron dos beneficios más: uno en laboratorios, con un 10% de rebaja, y otro en urgencias, con un 15% de descuento las 24 horas del día, todos los días de la semana. Son precios muy convenientes en un tema tan sensible como la salud, y la clínica ha sido una gran aliada en ofrecer estas coberturas con menores costos para nuestros vecinos".


Por su parte, el director médico de la clínica, Dr. Cristian González, destacó que "además de la bonificación en imágenes, que ha beneficiado a miles de usuarios, ahora se suman MEDI-LAB y el servicio de urgencias. Sabemos que los recintos de urgencia convencionales están colapsados y este beneficio permite a los pacientes optar por una atención más rápida y expedita. En imagenología, salvo ecografía, todos los exámenes están con un 15% de descuento para quienes presenten la Tarjeta Punta Arenas".


La administradora del servicio de urgencias, Anaís Barrera, explicó que "contamos con convenio Fonasa, convenios con Isapres y ahora también con este beneficio. Los vecinos pueden presentar su tarjeta física o digital junto a la cédula de identidad y acceder al 15% de descuento en la consulta médica particular".


En tanto, Ale Catalina Fernández, encargada de comunicaciones y marketing de MEDI-LAB, precisó que "la tarjeta puede presentarse en formato físico o digital, tanto en Clínica IMET como en nuestra casa matriz de Fagnano 504. Ofrecemos un 10% de descuento en todos los exámenes procesados localmente, lo que permite no solo un diagnóstico oportuno, sino también una labor preventiva en beneficio de la comunidad".


El beneficio aplica para pagos realizados en las instalaciones de Clínica IMET, presentando la Tarjeta Punta Arenas y la cédula de identidad. Quienes aún no cuenten con la tarjeta pueden solicitarla de forma gratuita a través de la App Arenas (android y apple) o en la Oficina de Atención al Vecino, ubicada en Av. Independencia 840, de lunes a viernes entre las 8:00 y las 13:00 horas.


Actualmente, la Tarjeta Punta Arenas cuenta con más de 44.000 usuarios y 200 convenios firmados, consolidándose como una herramienta clave para acercar servicios y descuentos a la comunidad local.


​Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 y busca fortalecer las capacidades técnicas a nivel local y la formación de capital humano para la operación, mantención y supervisión de sistemas de hidrógeno verde en la región.

