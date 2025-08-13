AVANCES, ALIANZAS Y FORMACIÓN: BALANCE DEL PROGRAMA TRANSFORMA H2V MARCA HOJA DE RUTA PARA EL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, la directora regional de Corfo Magallanes, María José Navajas, entregó un completo panorama sobre el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en la región y las iniciativas que buscan fortalecer el ecosistema emprendedor vinculado a este sector.

Durante la entrevista, se abordaron los resultados del programa Transforma Regional Hidrógeno Verde Magallanes, que en su segundo año de ejecución ha consolidado un trabajo coordinado con autoridades, empresas, academia y organizaciones locales. El plan ha impulsado más de 50 instancias de coordinación, capacitaciones para más de 300 personas y estudios técnicos orientados a infraestructura, planificación territorial y diversificación productiva, con el objetivo de acelerar la implementación de esta industria emergente.

Asimismo, se destacó el impacto del Networking Viraliza 40+ H2V & Empresas Emergentes, que reunió a más de 80 empresas para generar redes estratégicas, visibilizar nuevos emprendimientos y articular oportunidades comerciales en torno al hidrógeno verde. Esta iniciativa, impulsada por Corfo y ejecutada por Neopatagonia, concluyó con la firma de una alianza entre 17 empresas e instituciones regionales, así como la certificación de emprendedores que completaron 40 horas de formación especializada.

