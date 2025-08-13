Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

13 de agosto de 2025

AVANCES, ALIANZAS Y FORMACIÓN: BALANCE DEL PROGRAMA TRANSFORMA H2V MARCA HOJA DE RUTA PARA EL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Buenos días región.

directoracorfo

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, la directora regional de Corfo Magallanes, María José Navajas, entregó un completo panorama sobre el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en la región y las iniciativas que buscan fortalecer el ecosistema emprendedor vinculado a este sector.

Durante la entrevista, se abordaron los resultados del programa Transforma Regional Hidrógeno Verde Magallanes, que en su segundo año de ejecución ha consolidado un trabajo coordinado con autoridades, empresas, academia y organizaciones locales. El plan ha impulsado más de 50 instancias de coordinación, capacitaciones para más de 300 personas y estudios técnicos orientados a infraestructura, planificación territorial y diversificación productiva, con el objetivo de acelerar la implementación de esta industria emergente.

Asimismo, se destacó el impacto del Networking Viraliza 40+ H2V & Empresas Emergentes, que reunió a más de 80 empresas para generar redes estratégicas, visibilizar nuevos emprendimientos y articular oportunidades comerciales en torno al hidrógeno verde. Esta iniciativa, impulsada por Corfo y ejecutada por Neopatagonia, concluyó con la firma de una alianza entre 17 empresas e instituciones regionales, así como la certificación de emprendedores que completaron 40 horas de formación especializada.



sabrinagaraypr

SABRINA GARAY, PRECANDIDATA DEL PARTIDO REPUBLICANO, EXPONE SU PROYECCIÓN POLÍTICA Y VISIÓN PARA MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ALCALDE RADONICH ACLARA SITUACIÓN CON MINSAL QUE CONTRADICE VERSIÓN DE GOBERNADOR FLIES

Leer Más

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

REUNIÓN POR CECOSF RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
parricidio

JUZGADO DE GARANTÍA DE PUNTA ARENAS ORDENA EL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL DE IMPUTADA POR PARRICIDIO

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
PREFIJO LLAMADA COMERCIAL

DESDE ESTE MIÉRCOLES LAS LLAMADAS COMERCIALES Y MASIVAS DEBERÁN LLEVAR LOS PREFIJOS 600 Y 809 PARA SU IDENTIFICACIÓN

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Seminario Reglamentación termica f

ESTE MIÉRCOLES: SEMINARIO ABIERTO SOBRE REGLAMENTACIÓN TÉRMICA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
agrupacionverdeesperanza

NUEVA AGRUPACIÓN REALIZARÁ ACTOS CONMEMORATIVOS EN PUERTO NATALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas